NFL: todo lo que dejó la semana 12

El pasado fin de semana se llevó a cabo la semana 12 de la NFL, la liga de fútbol americano de los Estados Unidos.

Buffalo Bills consiguió una valiosa victoria ante Los Ángeles Chargers para seguir en los puestos de arriba en la AFC. El equipo vencedor logró el triunfo por 27 a 17, con un gran trabajo de su defensa, quienes frenaron de buena manera a Justin Herbert y a Austin Ekeler, que regresó tras su lesión.

Al mismo tiempo, Washington Football Team le ganó en condición de visitante a Dallas Cowboys por 41 a 16, mientras que Tennessee Titans hizo lo propio fuera de casa ante Indianapolis Colts por 45 a 26. Este triunfo pone a los Titans en la primera ubicación de la AFC Sur, gracias a los grandes rendimientos de Derrick Henry, quien debió salir en la primera mitad tras anotar tres touchdowns, y A.J. Brown, con un aporte valioso en la recepción.

En otro de los encuentros, Minnesota Vikings se quedó con una apasionante y vibrante victoria ante Carolina Panthers por 28 a 27, con el novato Jeremy Chinn que cambió el partido de gran manera. Además, Chad Beebe, atrapó un pase de touchdown en los últimos segundos del cotejo para mantener un clave triunfo para lo que resta de la temporada. Por su parte, Cleveland Browns le ganó fuera de casa a Jacksonville Jaguars por 27 a 25, mientras que New York Giants también logró su triunfo ante Cincinnati Bengals por 19 a 17.

Además, New England Patriots derrotó a Arizona Cardinals por 20 a 17 con una gran línea defensiva. En cuanto a Miami Dolphins, le ganó a New York Jets por 20 a 3, y Atlanta Falcons también se fue victorioso en su estadio ante Oakland Riders, al vencerlos por 43 a 6. En los últimos cotejos, New Orleans Saints venció por 31 a 3 a Denver Broncos, San Francisco 49ers a Los Angeles Rams por 23 a 20, y Kansas City a Tamp Bay Bucaneers por 27 a 24.