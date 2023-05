La racha de cuatro partidos sin perder para Gimnasia se cortó en la tarde de ayer, cuando, en el Estadio Víctor Legrotaglie, cayó 1-0 frente a Godoy Cruz por la Fecha 17 de la Liga Profesional. Fue un partido muy flojo para el cuadro albiazul, en el cual, por momentos, se vieron algunas de las peores actuaciones del año. Por eso mismo, tras el encuentro, Sebastián Romero habló en conferencia de prensa sobre lo que fue el trámite de los 90 minutos y la disconformidad por lo mostrado en la cancha.

En cuanto a lo que sucedió dentro del campo de juego, Chirola comentó: “No hicimos pie. En el segundo tiempo quisimos cambiar, mejorar, pero no lo pudimos lograr y hay que reconocerlo. En la segunda parte insinuamos más de lo que hicimos. Nunca los lastimamos. No fue el partido que habíamos pensado”. Además fue contundente respecto a lo que el Lobo había mostrado anteriormente y cómo jugó ayer: “No fuimos el equipo de siempre. En el primer tiempo no pudimos agarrar la pelota”.

Luego Romero también habló sobre lo que se le viene al Tripero con la revancha rápida, ya que el martes estará jugando por Copa Sudamericana contra Independiente Santa Fe de Colombia en el Bosque: “Como en todos los partidos, hay cosas positivas y negativas. Cuando lleguemos a La Plata lo analizaremos bien, ahora tenemos que dar vuelta la página. Ahora ya tenemos que ponernos a pensar en la copa. El martes pondremos el mejor equipo”.

“Es necesario levantarse”

Cristian Tarragona también habló con la prensa en zona mixta después del golpe sufrido en Mendoza. El delantero tuvo palabras similares al entrenador: “Ojalá podamos ganar en la Copa Sudamericana el martes, necesitamos hacerlo porque es necesario levantarse y seguir compitiendo. Hoy no hicimos un buen partido, no fuimos el equipo de los últimos encuentros. Hay que dar vuelta la página”.

“Perder puede pasar y hoy nos tocó”

Tomás Durso venía siendo de las figuras de Gimnasia en los últimos encuentros; pero ayer volvió a sufrir goles en contra tras dos vallas invictas, y fue uno de los que más sintió los desajustes triperos, que terminaban en llegadas claras contra su humanidad. El arquero habló después del partido y dijo: “Queremos que quede una esperanza más en la Copa. Tenemos que dejar la vida y ganar el martes, para la gente”.

Por otra parte analizó el presente del Lobo y la caída de ayer: “Estamos encontrando una regularidad, a veces cuesta un poco más pero creo que lo vamos a sacar adelante. Perder puede pasar y hoy nos tocó”.