“No nos contratan para entrenar bien, sino para ganar”

Estudiantes igualó sin goles frente al Bragantino en Brasil por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana y, tras el encuentro disputado en Braganca, Eduardo Domínguez y Zaid Romero dialogaron en conferencia de prensa respecto del empate obtenido.

En primera instancia, el entrenador fue quien tomó la palabra en el auditorio del estadio de Braganca y dijo: “Esto recién inicia. Ahora tenemos que volver a Buenos Aires y disputar un partido muy difícil el fin de semana. Si queremos pelear por algo más importante, en nuestra cancha tenemos que ganar. El partido más difícil es el que viene. El inicio es bueno, pero no nos vamos a quedar con eso, porque hay cosas que mejorar”.

Luego, al referirse a las variantes y el trámite del encuentro, detalló: “Teníamos un mediocampo con experiencia que manejo bien todos los momentos del partido. Por eso los cambios, para qué modificar algo que estaba funcionando bien. En el primer tiempo tuvimos nuestras chances y no pudimos aprovecharlas”. Al mismo tiempo, agregó: “El rival emparejó y su entrenador, Pedro Caixinha, con las modificaciones nos complicó más en el segundo tiempo. En los últimos minutos ambos pudimos llevarnos el partido”.

Por otro lado, respecto a la polémica de la noche, el DT afirmó: “Para nosotros es penal la de Boselli, pero ya está, no hay mucho más. Hay que tratar de ajustarse a las reglas internacionales”.

En otro orden de cosas, Eduardo Domínguez se refirió al presente del equipo y el futuro en la competencia y sentenció: “No nos contratan para entrenar bien, sino para jugar bien y ganar. Hay partidos que se hacen mejor que otros. Los jugadores tienen que entrar y darle algo más al equipo más allá de lo que les pido. Si seguimos construyéndolo de esa forma, el equipo va a ser muy competitivo”. Y agregó: “Sentimos que el camino para formar el equipo se esta viendo en el equipo. Ahora volvemos a jugar en la semana y en nuestra casa tenemos que ganar”.

Por otra parte, explicó la variante de Mauro Boselli en el entretiempo y contó: “Faltando 10 minutos para que terminé el primer tiempo, Mauro sentía que se le estaba cargando el muslo y por precaución no queríamos exigirlo”. En cuanto a José Sosa, expresó: “Si José sentía que era productivo para el equipo, iba a seguir en cancha, y yo sentía que era productivo. No solamente es si toca o no la pelota, sino también su presencia”.

Por último, Zaid Romero se refirió al resultado y dijo: “Nos quedamos con un poco de bronca porque vinimos a buscar los tres puntos. Como dice el profe (Domínguez), hay que ser más fino a la hora de definir. Estamos haciendo las cosas bien, por momentos fuimos superiores”.

Sappa puso el pecho y se convirtió en figura

Ante la expulsión de Mariano Andújar en el último compromiso por Copa ante Tacuary, ayer fue la oportunidad para Daniel Sappa. El arquero, que debió reemplazar a Andújar ante los brasileños, no tuvo actividad en los primero 45 minutos, gracias al buen rendimiento del equipo que mereció llevarse algo más en la primera etapa.

Ya en el segundo tiempo tuvo más trabajo, en donde tuvo la primera atajada clave, al sacar un cabezazo por encima del travesaño. Por si esto fuera poco, en los últimos dos minutos de juego, tuvo una atajada clave para mantener el arco invicto y fue importante para el resultado.

Cabe recordar que Sappa había tenido la oportunidad de ir de arranque por los 32avos de final de la Copa Argentina frente a Independiente de Chivilcoy en lo que fue una victoria por 3 a 0 en Quilmes. El arquero, que alternó buenas y malas en su carrera, y que debió irse varias veces del Pincha por no tener oportunidades en el primer equipo, regresó al club a fin del año pasado para empezar a afianzarse como sustituto de Andújar cuando el histórico arquero se retire del fútbol profesional.

Con la actuación de ayer en Copa, Pepi intentará subir en la consideración del cuerpo técnico para pelearle palmo a palmo por el puesto al experimentado arquero, así consolidarse en la Primera división y ser el elegido cuando Mariano Andújar cuelgue sus guantes.