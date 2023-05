Eraria le quitó el control remoto a Zapping y le ganó por el pescuezo

Por GALOPóN

Primer día hábil del mes con acción en el teatro del turf del barrio Hipódromo y 12 carreras en su cartelera. El momento culminante estuvo reservado al Especial “Maldivas” (1.400 mts.). En esta instancia, la victoria fue para la favorita Eraria que vino de menor a mayor y en la recta avanzó como una tromba para alcanzar en el filo de la definición a Zapping y postergarla por el pescuezo, dejando tercera a Queen Of The Stone.

El cotejo,reservado para yeguas de cuatro años y más edad ganadoras de tres o más carreras tuvo asistencia perfecta por lo que las diez ratificadas lucharon por la victoria. El cierre de las apuestas mostró el favoritismo de Eraria con un sport de $2.35 sobre las chances de Amiguita Fortify ($3.85), de Queen Of The Stone ($5.40) y de Treasure Found ($6.20). Trasladado el pleito a la pista, Eraria confirmó dicha apreciación con autoridad, concretando el cuarto éxito de su corta campaña. En la silla de la ganadora se lució el jockey Brian Enrique, empleando 1m.23s.44/100 para los 1.400 metros de pista normal.

Ordenada la suelta, salieron muy juntas las competidoras con Eraria por afuera intentado primerear a Queen Of The Stone y a Girlie Eva, quedando cerca Amiguita Fortify, So Para Mim y Treasure Found; así, formalizada la carrera rápidamente tomó el comando de las acciones Girlie Eva con ventaja sobre Queen Of The Stone, So Para Mim, Treasure Found y Eraria.

Pasaron la señal del kilómetro con la puntera un cuerpo de luz sobre Queen Of The Stone, quedando luego So Para Mim, Treasure Found, Anabelle y Zapping. Así completaron la recta de enfrente y al zambullirse en el codo de la calle 41, Queen Of The Stone pasó a enseñar el camino con luz sobre Girlie Eva y So Para Mim, mientras Zapping y más abierto Eraria venían agazapadas, esperando su momento.

Promediando la curva, se estrecharon aún más las ventajas entre las nombradas y al pisar la recta Queen Of The Stone lo hizo adelante mientras por afuera amagaban Treasure Found, Anabelle y Zapping, mientras Amiguita Fortify aprovechaba avanzar por los palos. Faltando 200 metros Queen Of The Stone aguantaba las piedras pero por afuera Zapping venía con el control remoto en la mano y más abierta avanzaba la favorita. Los metros finales fueron emoción pura porque Zapping alcanzó a quebrar a la puntera, pero enseguida y ya cerca del disco la tapó Eraria, que le sacó el pescuezo.

La ganadora se movió en 23s.23/100 los primeros 400 metros; 45s.93/100 para los 800 mts. y 1m.11s.13/100 para los 1.200 mts.

Goncalves ganó el “República” y ayer repitió en la inicial

El jockey Francisco “Leandrinho” Fernandes Goncalves -su nombre completo- no para de ganar y ganar. Decimos eso porque el lunes conduciendo a Miriñaque logró alzarse con el Gran Premio República Argentina (G I-2.000 mts.) que es lo mismo que decir ganó el “Pellegrini” en la pista de arena palermitana. Y a menos de 24 horas dio vuelta la página de dicha hazaña, se vino al hipódromo platense para enhorquetarse en Armory Show y disputar la primera carrera -Premio “Boucage” (1.200 mts.)- logrando un laborioso triunfo ya que luego de luchar toda la recta con el favorito Tu Porque, logró postergarlo por el pescuezo. Tras concluir la carrera nos comentó que “es un ejemplar del que siempre tuvimos un muy buen concepto y a pesar que venía de dos entregas regulares, hoy (por ayer) se mostró recuperado y logró una linda victoria mostrando mucha garra en el final para postergar a un rival que no quería perder por nada”.

La sencillez es lo que destaca a este as de la fusta latinoamericana y con respecto a su presente el jockey “Leandrinho” nos dijo que “estoy bien montado y eso me permite tener una temporada muy exitosa, por eso quiero agradecer a los cuidadores que confían en mí y trabajo todas las mañanas para que esa labor se plasme en éxitos competitivos”.

Lo cierto es que este profesional oriundo de las tierras cariocas, se ha convertido en el heredero de Jorge Ricardo desde que este decidió volver a Brasil, porque en las últimas temporadas ha dominado las estadísticas de los tres hipódromos más importantes de nuestro país.