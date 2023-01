“No podíamos pagarle el contrato a Gorosito”

Con movimiento desde muy temprano en Estancia Chica, debido al inicio de los entrenamientos a partir de las 8:30, un rato antes de las 8 comenzaron a llegar diferentes autos. Allí arribaron futbolistas, que se presentaban para empezar la pretemporada, cuerpo técnico y dirigentes de la nueva Comisión Directiva. Estos últimos se mostraron presentes no solo para la práctica y para charlar con cuerpo técnico y jugadores, sino también para estar acompañando en la conferencia de prensa de Néstor Gorosito, donde se iba a despedir tras 16 meses.

Detrás de la casona y al rayo del sol, luego de que Pipo pasara por el campus a saludar a exdirigidos, cuerpo técnico y colaboradores, el exentrenador se acercó a la zona donde se llevó a cabo la conferencia para también saludarse con miembros de la Comisión Directiva como Mariano Cowen (quien se sentó con él en la conferencia y dio explicaciones de la salida del DT), los vicepresidentes Rodolfo Acerbi y Juan Pablo Arrién, los vocales titulares Juan Gossen, Diego Capra, Ignacio González Arzac y el nuevo secretario general, Marcelo Gauna.

Así fue que pasadas las 9 de la mañana, y tras algunos ajustes técnicos, comenzó la conferencia de prensa donde en la mayor parte habló Gorosito (ver página 5), pero también fue consultado Cowen con respecto a la situación del club y a qué lo llevó a intentar llegar a este acuerdo para rescindir el contrato del técnico. Ante la consulta, el presidente albiazul comentó: “Fue una relación totalmente cordial como viene diciendo Pipo, en las reuniones que tuvimos por una cuestión de respeto le planteé que no quería que todos los meses le diga No podemos pagarte el sueldo. Creo que eso es una falta de respeto a él y a todo su cuerpo técnico por todo lo que han hecho y ahí intentamos llegar al acuerdo”.

Entrando en detalles, Cowen explicó: “Luego de varios días llegamos a este acuerdo, a este convenio con el cual le pagamos la deuda que Gorosito tenía antes de que nosotros agarremos el club. La relación termina en muy buenos términos, tan es así que estamos los dos acá sentados sin ningún tipo de problema y eso no se da. Decidimos decirle la verdad, que Gimnasia no estaba en condiciones de pagar”.

Con relación a la situación que está viviendo el Lobo con las arcas prendidas fuego, el mandamás albiazul exclamó: “Los candidatos no estuvimos informados del contrato de Gorosito, a los tres nos mostraron otro contrato al firmado. Nosotros teníamos una idea de cómo estaba el club después de reuniones que tuvimos con la ex Comisión Directiva, pero todo eso no era así. Así fue como nos enteramos en la Liga Profesional el tema de los derechos de TV, que finalmente se resolvió mediante un concurso por lo que nadie renunció a eso voluntariamente”.

Por último, en medio del cierre de la conferencia por parte de los dos protagonistas, Cowen finiquitó: “Así que la realidad no era tal cual la contada y ninguno de los tres candidatos teníamos la certeza de muchas cuestiones económicas. Hay que decir que por las facilidades que dio el cuerpo técnico, se nos va a hacer más fácil el pago de este arreglo hecho con ellos. Estamos hablando de deudas de varios meses por los cuales acordamos pagarlo en diferentes plazos”.