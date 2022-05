Luego de la victoria de Gimnasia contra Liniers en el estadio Ciudad de Caseros, Néstor Gorosito atendió a los medios de comunicación para dar su opinión de lo que fue el juego, hablar sobre el mercado de pases y, además, se animó a pensar en un posible duelo con Estudiantes en el inicio de la Liga Profesional. Repasá las frases más importantes del entrenador albiazul.

“Es el primer partido en la competencia, teníamos riesgo si no lo ganábamos, y debimos hacer más goles. Tenemos que seguir mejorando. Tenemos muy buenos jugadores y encontramos una fórmula para seguir ganando. Salvo un cabezazo, no tuvieron muchas situaciones. Si sufris por dos acciones en 90 minutos, ojalá siempre suframos de esa manera. En el primer tiempo, salvo la de cabeza no nos patearon al arco. Nosotros tuvimos para ampliar la diferencia de un gol”, comenzó explicando Pipo.

Sobre la posibilidad de comenzar el campeonato con el clásico platense, el técnico albiazul fue contundente: “No tengo ningún problema en arrancar el torneo con el clásico. Ya llegará el momento de jugar, hay que tener tranquilidad, son 27 partidos donde tenemos que tratar de luchar y hacer todo lo que esté en nuestro alcance”.

Respecto al gran acompañamiento de los hinchas, Gorosito les mandó un mensaje: “Les quiero agradecer el acompañamiento, quedaron dos mil hinchas afuera”. Y luego, el entrenador del Lobo bancó a sus dirigidos al hablar del buen presente que atraviesan como equipo: “Llevamos cinco partidos sin perder, son muchas cosas positivas las que tenemos”.

Sobre el mercado de pases

“Tenemos bien claro lo que necesitamos, se lo manifestamos a los dirigentes y ellos están trabajando”, destacó el director técnico cuando lo consultaron sobre el mercado de pases. Y agregó: “En algunas posiciones necesitamos reforzar. Si venden a Carbonero, bienvenido para él. Tanto Chávez como Domínguez están para jugar”.

Por último, Pipo marcó la cancha ante los posibles regresos de Lucas Castro y Pablo De Blasis: “Nadie habló conmigo de Pata Castro ni de De Blasis. El Pata viene de un largo tiempo sin jugar y Pablo jugó un poco más. Los dirigentes saben lo que necesitamos y depende de ellos. Los chicos ya están para jugar”.

“Tendríamos que haber liquidado el partido antes”

Otro de los jugadores que dialogaron con la prensa tras la victoria fue Nicolás Colazo. El lateral por la izquierda redondeó una buena tarde pero fue autocrítico sobre los últimos minutos del equipo.

“Tendríamos que haber convertido más goles para liquidar antes el partido. Una jugada te puede complicar la tarde, es lo que tiene este certamen. Era el primer partido después de unos días de descanso, sumado a la incertidumbre de no saber si se iba a disputar el encuentro o no también influyó, pero por supuesto no hay excusas sobre lo imprecisos que estuvimos en la parte final”, afirmó.

Sobre el buen desempeño de Liniers, el exjugador de Boca explicó: “El rival jugó muy bien, me sorprendieron gratamente. De todas formas, nosotros tendríamos que haber hecho valer la diferencia de categoría”.

Consultado sobre un posible derbi platense en la primera fecha de la Liga Profesional, Colazo comentó: “El clásico es un partido hermoso y todos lo queremos jugar. Estamos preparados para afrontarlo, sea en la primera fecha o a mitad del torneo”.

Agustín Cardozo: “El acompañamiento de la gente fue una locura”

Agustín “Pitín” Cardozo, uno de los jugadores fetiches de Gorosito y que de a poco va encontrando su nivel, también charló con los medios de comunicación antes de subirse al micro. El exvolante de Tigre se refirió a los más de 8.000 hinchas que dijeron presente en Caseros: “Lo de la gente fue una locura, semejante viaje y con este día es algo impresionante. Nos cruzamos con algunos micros en la autopista y no lo podíamos creer. Nos vamos contentos porque les pudimos regalar el triunfo a todos los hinchas de Gimnasia”.

Por último, Cardozo también se refirió al trámite del partido: “Nos costó el último pase, si no el resultado hubiera sido más abultado. Ayer entrenamos fuerte porque pensábamos que el partido no se jugaba. Tenemos que aspirar a más, nuestro objetivo es clasificar a una Copa internacional”.