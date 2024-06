Nuestra carta Adorado Rim le bajó el copete a Descamisado

Por GALOPON

Jueves de actividad en el Teatro del Turf del barrio Hipódromo con 11 actos en su cartelera, destacándose la disputa del tradicional Clásico Pedro Goenaga (G II-1.500 mts.), otro peldaño del proceso selectivo de los potrillos de la última generación. En brava porfía el triunfo fue para nuestro candidato Adorado Rim que por medio cuerpo quebró al puntero Descamisado, que se había hecho fuerte adelante y solamente cedió ante el avance del defensor del stud-haras “Firmamento”, mientras que tercero, a lo lejos, finalizaba Arcanum. De esta forma, Adorado Rim logró su tercera victoria en línea y segunda de corte jerárquico.

Cotejo reservado para potrillos nacidos desde el 1º de julio de 2021, con un peso de 55 kilos, ocupó el tercer turno en la programación y al dejar en blanco el compromiso Che Santi, fueron de la partida siete competidores; el cierre de las apuestas mostró el favoritismo de Descamisado con un sport de $1.55 sobre la chance de Adorado Rim que prometía $2.35 y de Arcanum (4.35). Etre ellos se devoraron la pizarra. El pleito, de los papeles pasó a la pista, y allí, “donde se ven los pingos”, la victoria fue para el

platense Adorado Rim que vino de menos a más y en la recta fue a buscar al puntero Descamisado para en lucha doblegarlo muy cerca del disco, y así sacar chapa con miras a la Polla de Potrillos.

Al abrirse las gateras, Arcanum asomó al frente pero enseguida como un rayo pasó al frente Descamisado con ventaja sobre el nombrado Arcanum, Adorado Rim y Come Upon. Así, al formalizarse la carrera lel favorito estiró a largo y medio la luz sobre Arcanum qure intentaba acercarse, mientras por detrás se escalonaban Adorado Rim, Come Upon y Rifón Moi.

Al pasar por la señal del kilómetro Descamisado mantenía el cuerpo y medio de ventaja sobre Arcanum, quedando a similar distancia Adorado Rim, en tanto en otro plano corrían Come Upon y Redentor Scat. En esa formación completaron el recorrido del opuesto y al encarar el codo de la calle 41 Arcanum se le fue al humo al puntero, mientras que por afuera se acercó Adorado Rim, quedando en claro que entre los tres nombrados estaría la definición.

En plena elipse, Arcanum se colocó al pescuezo del favorito, mientras que por afuera Adorado Rim buscaba terciar. Así, pisaron la recta con Descamisado dando cuenta de Arcanum y buscando escaparse rumbo a la definición, pero enseguida apareció en escena Adorado Rim que de a poco fue limando la diferencia que los separaba hasta que faltando 100 metros igualó su línea, para en el final liquidarlo. En el disco hubo un cuerpo de luz entre Adorado Rim y Descamisado, mientras que a seis largos, Arcanum completaba el podio.

El ganador se movió en 24s.85/100 para los primeros 400 mts.; 48s.69/100 para los 800 mts. y 1m.12s.73/100 para los 1.200 mts. hasta completar el registro de 1m.30s.45/100 para los 1.500 mts. de pista normal.

En reñido final, cerca del disco Lejano Blues pasó a Mondello

La primera carrera, Premio Lunero Cat (1.100 mts.), en la previa se presentaba como un enfrentamiento con pareja chance entre un trío de anotados, y ya en carrera el triunfo fue para nuestro candidato Lejano Blues, que el final dio caza del puntero Mondello para superarlo en la raya por un cuerpo, en tanto a medio largo culminaba tercero Dalham. Le hizo bien el cambio de manos en su entrenamiento porque hace 12 días se encuentra bajo la tutela del exitoso cuidador Marcelo Sueldo y logró salir de perdedor.

Reservado para todo caballo de 3 años que no hayan ganado, preferido de la cátedra fue Lejano Blues con un sport de $2.50 sobre las chances de Mondello ($2.85) y de Delivery a Chuck ($4.30). Entre ellos convocaron toda la atención de la cátedra.

Abiertas las gateras, partieron en un pie de igualdad Lejano Blues, Dalham, Que Tal Oreja y Mondello. De tal forma que al ordenarse la carrera Que Tal Oreja le sacaba pequeña ventaja a Mondello que le fue a plantear franca lucha por la vanguardia, sacándole medio cuerpo de ventaja a Lejano Blues, quedando a similar margen Dalham. En tanto, el resto de los competidores accionaba en un segundo plano.

Así culminaron el recorrido del opuesto con Mondello con leve luz sobre Que Tal Oreja, mientras Dalham intentaba terciar en esa lucha, con Lejano Blues muy cerca, que tampoco aflojaba. Al volcar el codo de la calle 41, se mantenía firme Mondello enseñando el camino por delante de Malham, Que Tal Oreja y Lejano Blues, que en ese orden seguían echando leña al fuego.

En plena elipse no varió el panorama, con el puntero que continuaba por Dalham y Que Tal Oreja, en tanto por afuera buscaba pistas el favorito; de tal forma que al pisar el derecho con Mondello intentando la disparada y cuando parecía que lo lograba, en el final cargó abierto Lejano Blues que en el mismo disco lo pasó de largo para ganarle por un cuerpo mientras que a medio largo finalizó Dalham que dio lucha hasta el final.

El ganador empleó 1m.06s.05/100 para los 1.100 metros de pista normal.