Scaloni, a fondo: la capitanía, la número 10, el homenaje a Di María y lo que viene

El entrenador argentino nominado al balón de oro elige no descansar en los laureles. Así se lo propuso en 2021, luego de alzar la Copa América en Brasil y lo repitió una y otra vez con los certámenes venideros. La Albiceleste aprendió a ir siempre por todo. Hoy, cuando se reanuden las Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Scaloni buscará que el equipo brinde su mejor performance en un Monumental colmado. “Intentaremos seguir manteniendo el nivel”, avisó en una conferencia de prensa que dejó varios títulos.

“Que el rival vea que tenemos ganas de seguir. Es importante que, en el ambiente que uno se mueve, todos vean que hay una dirección. Y la dirección es seguir compitiendo al máximo. Ayer, en un momento les hablé y les dije ¿Qué hacemos? ¿Nos volvemos para casa?. Cuando uno en su trabajo logra algo bueno, al otro día tenés que levantarte y volver a trabajar. Y nosotros lo mismo. Y más ellos. No se pueden relajar”, esgrimió el nacido en Pujato.

La ausencia de la Pulga, su número y la cinta

“No venía entrenando y era muy prematuro ponerlo en esta lista. Me dijo que va mejorando y que es cuestión de tiempo que pueda jugar con su equipo. Dependerá si puede jugar estos días para estar en la próxima convocatoria, que será también dentro de poco”, comentó Scaloni sobre su charla con Messi. Sobre el mítico número 10 y la cinta de capitán, el entrenador de la Scaloneta sentenció: “Es importante que el jugador que lleve la cinta sea uno en el que el equipo se sienta representado. Lo vamos a definir en las próximas horas. Creo que en su momento el dorsal lo utilizó Ángel Correa. No es un inconveniente, sabemos que tiene dueño y se sabe quién es. Es una camiseta a la que le guardamos mucho cariño”.

La noche soñada para Fideo

En conferencia de prensa, Scaloni contó su charla con Ángel Di María: “El homenaje a Ángel es merecidísimo, con su gente, en Argentina, y así lo va tener. Ha sido un futbolista de los mejores de la historia y deja un legado imborrable. Hablé con él para que juegue, pero no para que sea unos minutos, porque es un partido importante. Pensándolo bien después, me lo encontré en el avión y le dije que creíamos que lo importante era que la gente lo vea. Tenía claro que su despedida fue en la Copa América, fue un final de película, mejor no pudo haber salido”.