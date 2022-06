“Nuestro desafío es llegar lo más alto posible”

La Plata Rugby Club es el líder del torneo de Primera A transcurridas 10 fechas del campeonato. Con el gran objetivo de volver a la máxima división de la URBA, el entrenador Canario, Benjamín Tomaghelli, realizó un balance del equipo de cara a lo que viene.

—¿Qué balance hacés del desempeño hasta el momento?

—El balance es bueno, estoy muy conforme con cómo va mejorando el equi­po y cómo van evolucionando los jugadores. En el cuerpo técnico estamos muy contentos con el desarrollo del año hasta ahora, falta muchísimo, pero sin dudas el camino hasta acá es positivo.

—¿Qué pensás de la exigencia y la competencia de este torneo de Primera A, donde hay un solo ascenso?

—El formato del torneo me parece malo, hay muy poco incentivo. Que haya un solo ascenso es demasiado poco para tanto esfuerzo. Inevitablemente dentro de siete u ocho fechas va a haber tres equipos cortados y el resto que no pelee por el descenso no va a pelear por nada. Eso no genera competencia y sin eso los equipos no pueden crecer, es por eso que no le veo nada bueno.

—¿Cómo se trabaja para ampliar la base del primer equipo en un año tan largo?

—Es un año muy largo, cuando te ponés a ver en los torneos de antes teníamos 23 partidos. Evidentemente la pandemia nos desacostumbró a una competencia tan extensa. La clave para ampliar la base del equipo está en generar competencia interna, poner a jugadores que se ganan un lugar y no atarse a nombres propios. Eso es clave y es un punto con el que estoy muy conforme porque ­tenemos jugadores a la altura de la Primera.

—¿Por dónde creés que se encuentra la clave para mantenerse en lo más alto?

—No sé si es una sola clave, creo que lo más importante que tiene este grupo es el laburo, el esfuerzo y la convicción con la que hacen las cosas. Acompañado de un baño de realidad, donde sabemos que si no nos enfocamos en el juego los resultados no van a venir. No sabemos cómo terminará esto, pero si nos enfocamos en mejorar, la cuenta al final del torneo nos debería dar bien.

—La Plata Rugby siempre es candidato, ¿es una presión extra?

—Puede haber algo de presión al ser candidatos, pero es razonable. Todos quieren ascender pero por otro lado nosotros somos muy conscientes y realistas de que La Plata está donde está porque hoy no tenemos el nivel de Top 13. Así también como staff tenemos la certeza de que potencialmente podemos tener ese nivel. El desafío es llegar lo más alto posible dentro de nuestras posibilidades y ahí sí hay mucho para crecer, llevando a nuestros jugadores y al equipo lo más cerca de lo mejor que puedan jugar.