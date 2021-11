Nuevas derrotas de San Luis y Los Tilos en la recta final del Top 12

En la recta final de la temporada en la máxima división del rugby de Buenos Aires, Los Tilos y el Club San Luis no encuentran el rumbo y continúan sumando derrotas. En el marco de su última presentación en condición de local en el Top 12, el Verde cayó ante Belgrano Athletic por 46 a 22, mientras que el Marista perdió contra Newman por 48 a 24.

En el Barrio Obrero, Los Tilos tuvo una difícil parada frente a uno de los equipos que llegaba con chances de meterse en las semifinales del torneo. Arrastrando una racha de siete partidos consecutivos sin conocer el triunfo, los dirigidos por Ramiro Bernal y Leandro Fioravanti salieron a jugar con la intención de contrarrestar el presente irregular.

Los puntos llegaron desde el principio, con el Marrón golpeando primero y con el Verde respondiendo en manos de Bautista Gatti. El envión en el ataque de los del Virrey del Pino fue clave a la hora de marcar el rumbo del juego y logró irse al descanso con la ventaja de 20 a 8.

El protagonismo de Belgrano perduró en la segunda mitad, donde siguió apoyando en el ingoal y estirando más la diferencia, que por momentos Los Tilos pudo descontar con tries de Manuel Tuculet y Gatti nuevamente. El Marrón fue superior y quedó plasmado hasta el final del encuentro, de todas formas, la victoria no le alcanzó para meterse en la definición del torneo.

En La Cumbre, el Club San Luis recibió a uno de los grandes candidatos a campeonar en esta temporada. Newman es el líder absoluto de la tabla general y logró imponerse sin mayores sobresaltos ante el Marista, donde llevó la delantera en todo momento.

En el primer tiempo, el Cardenal fue eficaz tanto en ataque como en defensa para no recibir puntos en contra y terminar con un parcial de 22 a 0. En el complemento, continúo marcando tries para mantener siempre lejos la ventaja que San Luis lograría descontar con un try de Franco Gnecco.

Con el correr de los minutos, los conducidos por Luciano Lazzarini llegaron a anotar más puntos en manos de Facundo Gibert y Eduardo Ruesta, pero la distancia en el juego de Newman fue implacable, ya que siguió convirtiendo hasta cerrar el encuentro por 48 a 24.

Los clubes de la ciudad que militan en el Top 12 deberán jugar la última fecha en la próxima semana. Los Tilos visitará al SIC, el último campeón y siempre candidato, mientras que San Luis cerrará ante Alumni en Tortuguitas. El presente durante esta temporada no fue el más esperado, aunque pese a ocupar las posiciones de abajo de la tabla, respiran aliviados porque no habrá descensos.