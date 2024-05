“Nuevos Vientos de Bonifacio” soplaron fuerte en la Tercera

Estaba fresco el estreno de Que Vida Yankee con un buen cuarto lugar en la recta palermitana el pasado 1º de mayo, que sobre la marcha insistieron en la pista donde entrena y lo hizo con el mejor de los sucesos ya que logró alzarse con una contundente victoria en el Premio Come Out (1.000 mts.). De uno a otro extremo, el potrillo propiedad de Matías Endrigo and friends derrotó por ocho cuerpos a Blonder Mover, que le dio lucha al ganador hasta el codo para después tener que conformarse con el puesto de escolta, en tanto que a cuatro largos, Lole Corre completaba el podio.

Reservado para todo potrillos de 2 años que no hayan ganado, amplio favorito fue Que Vida Yankee con un sport de $1.450 sobre las chances de Blonder Mover ($4.15) y de Lole Corre ($4.15) y entre las tres acapararon toda la atención de los apostadores. Ya en la pista Que Vida Yankee logró un claro triunfo luego de venir a la descubierta, en franca lucha con Blonder Mover y ya en la recta escapar del asedio de su rival, para dar forma a la primera victoria de su campaña, de la mano del jockey Franco Menéndez.

Al largar Qué Vida Yankee y Blonder Mover lo hicieron más presto que el resto; y al formalizarse la competencia, la favorita pasó a enseñar el camino con pequeña ventaja sobre Blonder Mover mientras que a dos cuerpos se ubicaba Lole Corre.

Culminaron el opuesto con ese cuadro de situación y ya en la elipse tolosana la puntera no se podía despegar de Blonder Mover que venía bien pegada a los palos, en tanto Lole Corre quedaba fuera de cualquier conversación.

Promediando la elipse Que Vida Yankee alcanzó a sacarle el pescuezo a su rival, que no daba señales de ningún renunciamiento, pero al pisar la recta la favorita puso la quinta velocidad y escapó con contundencia rumbo al disco, que cruzó con un campo de ventaja sobre Bloder Mover. En tanto Lole Corre completaba el tercer casillero

La ganadora empleó el buen registro de 1m.00s.03/100 para los 1.000 metros de pista húmeda.