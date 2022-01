“Ojalá nos vaya bien, no hay nada más lindo que jugar la Libertadores”

En el tramo final del 2021, Leandro Díaz aportó toda su calidad goleadora para ayudar al objetivo del Pincha de volver a la competencia internacional. Asimismo, los últimos días del año pasado fueron movidos para el tucumano. Fue una época de definiciones que terminó con buenas noticias por la continuidad del delantero en el club hasta 2024. “Estaba tranquilo. Sabía que había hecho las cosas bien sobre todo al final. Los últimos dos meses fueron buenos. Estaba ilusionado y con ganas de seguir”, afirmó.

Además, agregó: “En algunos entrenamientos no me sentía bien, me fastidiaba y tenía esa duda de no poder hacer bien las cosas. Y en un club como Estudiantes siempre tenés que estar al 100 por ciento”. Nacido en Tucumán, el Loco se formó en el Atlético de esa provincia, club del que es hincha. Sin embargo, su debut en Primera se produjo en Lanús en 2009. “Gracias a Lanús hoy soy jugador de Estudiantes y soy el jugador que soy. Estudiantes es un club grande que tiene cosas que otros clubes en los que jugué no tienen”, aseguró.

Un destino marcado

Tato Medina, uno de los Héroes de Old Trafford que vivía en el Jardín de la República, fue quien le prendió el bichito de jugar en el Pincha. “Cuando jugaba en Atlético Tucumán, Tato Medina me decía que yo era un jugador para Estudiantes. Fui creciendo como futbolista y nunca pensé que iba a jugar en el club. Cuando me llamaron, no dudé y elegí venir acá. Tenía la opción de venir o ir a Independiente. No hacía falta que me convenzan, elegí venir a Estudiantes. Lo mío es la fuerza, ir a pelear todas las pelotas y en este club es importante la actitud, el sacrifico y el laburo”, definió el Loco.

Los objetivos inmediatos en este 2022 que recién comienza tienen el foco puesto en el partido ante Audax Italiano, por la fase 2 del Repechaje de la Libertadores. “Ojalá que nos vaya bien. La ilusión de todos los hinchas y nosotros es pasar de ronda. Estoy contento, eso hace que te quieras quedar”, dijo y cerró: “No hay nada más lindo que jugar la Libertadores”.