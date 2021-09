Operación Rusa: Estudiantes y el plan para renovarle a Zielinski

A falta de tres meses para que finalice el año, y también el contrato vigente de Estudiantes de La Plata con Ricardo Zielinski, la dirigencia del Pincha tomó una decisión. Si bien aún queda tiempo para que finalice el torneo de la Liga Profesional y se definan las plazas que otorga la tabla anual hacia las copas internacionales, la secretaría técnica del club definió cuál será la intención respecto a la continuidad del entrenador.

En las últimas horas, el Secretario Técnico, Agustín Alayes, dialogó con Cielo Sports y adelantó que ya hubo contacto para que el Ruso siga más allá de diciembre. “La idea es que continúe, la decisión de parte nuestra está tomada y se lo hemos comentado a él, lo hable yo. Ya tuvimos los primeros contactos con su representante y quedamos en las próximas semanas intentar darle forma. No tengo dudas de que él también quiere como su cuerpo técnico y va a depender de la negociación, confío en lo que vamos a poder darle continuidad”.

En este sentido, destacó todo lo que le viene dando Zielinski al plantel: “El Ruso nos ordenó, nos dio más solidez, nos aportó su experiencia con muchos años y batallas, con una receta bastante claras. Lo que pasó es que nos encontramos en un momento en el cual nos necesitábamos, Estudiantes necesitaba al Ruso y él encontró un club con cosas atractivas a su medida como desafío. Hoy tenemos una muy linda relación desde lo personal y profesional, ojalá que la podamos mantener”. “Siempre me gustó ser observador, del Ruso aprendemos de su simpleza y de lo descontracturado que es en esta locura del fútbol, con él es todo muy sencillo porque además entiende muy bien el fútbol argentino, no se vuelve loco con nada, tiene perfil bajo como a mí me gusta, no se contradice en lo que piensa”, agregó Alayes.

En ese marco, según pudo saber El Clásico, el entrenador agradeció el interés, pero, al mejor estilo Marcelo Gallardo en River, el Ruso definirá cuando llegue diciembre. El entrenador es consciente de que en el fútbol argentino mandan los resultados, es por eso que, junto a su representante, cada año negocian los contratos con los clubes. Nunca firma vínculos por más de doce meses. De esta forma, habrá que esperar para tener el sí de Ricardo el Ruso Zielinski. El DT que llegó para poner la casa en orden. Con él, Estudiantes volvió a ser competitivo y respetado por los demás. Así, la dirigencia ya comenzó con la “operación Rusa”.