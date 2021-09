Apareció el doble turno en Abasto y el Lobo piensa en Vélez

Luego de la dura derrota ­contra Godoy Cruz, el Lobo se quiere recomponer de semejante golpe y por eso, por primera vez desde que asumió Pipo Gorosito en este inicio de ciclo, ayer hubo doble turno para el plantel. Con varios nombres en mente para hacer modificaciones, el DT decidió que por la mañana del jueves se hagan actividades más que nada referidas a lo físico en la cancha de sintético, aunque también se vio un poco de pelota. Mientras que por la tarde fue exclusivamente trabajos futbolísticos y fútbol formal bajo las nubes y con algunas lluvias en Estancia Chica.

Además de la posibilidad de volver a la línea de 4 en la parte defensiva del equipo y la inclusión de Maximiliano Coronel en la zaga central junto a Germán Guiffrey, se van sumando otros nombres en la parte del mediocampo, porque en la cabeza de Gorosito también ronda la idea de volver a poner a Manuel Insaurralde y Eric Ramírez o Johan Carbonero. En los últimos días también se sumó Matías Pérez García. El ex Tigre, que fue dirigido por Pipo, ya cumplió su mes de recuperación tras el desgarro que sufrió; y hasta estuvo en el banco contra el Tomba pero no ingresó.

Por eso mismo, Pérez García también comienza a pelear por un lugar junto a la Perla, Insaurralde y Carbonero para ser titulares este lunes en el Bosque contra Vélez. Luego, el resto del once por ahora no sufriría modificaciones. Aunque el albiazul se estará entrenando hasta el domingo, y Gorosito todavía sigue modificando fichas tratando de corregir los errores que el Tripero tuvo durante el torneo y especialmente en el último partido, donde no mostró la cara que pretende el ex San Lorenzo.

Hoy, a partir de las 15, ya se comenzará a analizar un probable once más concreto para así el sábado y domingo focalizar los entrenamientos en trabajos para enfrentar a un equipo muy difícil como lo es el Fortín, que viene en levantada y que debe seguir sumando para clasificar a las copas internacionales.

Versiones cruzadas sobre la Platea H

Luego de algunos rumores sobre un parate en las obras de la ampliación en la Tribuna Néstor Basile por falta de presupuesto, la dirigencia de Gimnasia emitió un comunicado donde afirmó que todo avanza según los plazos establecidos, sumado a que el préstamo hecho para el inicio de la construcción está respaldado por un mutuo y que para asegurar su devolución se firmó un fideicomiso.

Además el comunicado aclara: “Las tareas están abocadas a finalizar la impermeabilización de los 24 metros ya emplazados para poder avanzar en la colocación de las primeras 1000 butacas, que ya se encuentran a resguardo en el estadio Juan Carmelo Zerillo. Cabe destacar que una vez que las condiciones climáticas lo permitan, ya comenzarán a instalarse”.