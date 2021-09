Se suspendió la operación de Domínguez

El delantero Alexis Domínguez finalmente no fue operado, ya que en la tarde de ayer presentaba fiebre y se sometió a un hisopado PCR para verificar si finalmente tiene Covid-19 o no. El Pampa sufrió la ruptura de ligamento cruzado anterior y menisco interno en la última jugada del encuentro contra Godoy Cruz. El ex Tristán Suárez estará afuera de las canchas por lo que resta del año y todo indica que recién en marzo podría ser tenido en cuenta, debido a que es una lesión muy fuerte para el delantero.

A raíz de esto, a Gimnasia se le abrió un cupo para poder incorporar debido a la gravedad de la lesión y al tiempo que estará afuera el atacante. Pero a pesar de que ya hubo una reunión entre Néstor Gorosito y algunos dirigentes, todo parece indicar que no habrá reemplazante. En principio, la idea era traer un jugador en otra posición, pero debido al mercado de pases cerrado en casi todo el mundo y a una cuestión económica, de no mediar inconvenientes el Lobo se quedará con lo que tiene hasta el final de este torneo.