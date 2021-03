Pablo Matera rompió el silencio a meses del conflicto

El excapitán de los Pumas, Pablo Matera, se refirió al escándalo que protagonizó tras la divulgación de tuits xenófobos y dijo: “Estoy muy arrepentido y avergonzado”.



Matera habló de su situación personal luego de más de tres meses del escándalo por sus mensajes xenófobos y discriminatorios que hubo en el pasado en su cuenta de Twitter. Ahora, el jugador se expresó por lo ocurrido y mostró arrepentimiento.



“Es importante pedir perdón cuando uno comete un error. Esos tuits me sorprendieron tanto como a todos los que lo leyeron. No tengo memoria del momento en que los escribí. Fue realmente hace mucho tiempo, pero no quiero utilizar eso como excusa. Estaban en mis redes sociales y me hago cargo”, comentó el tercera línea de Stade de France.



“Cuando apareció eso y se hizo viral, me puse a pensar en todo lo que había pasado en ese tiempo. Desde que tenía esa edad, en que escribí esos tuits, hasta el momento en que me encuentro hoy. Los cambios y el crecimiento son muchos. Un montón de cosas pasaron en el camino, en mi vida personal o profesional. Pasaron demasiadas cosas en nueve años”, culminó el deportista.