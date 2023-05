Pedirán DNI para ingresar a Uno

El club informa que en el partido de mañana en UNO se continuará solicitando la exhibición del DNI, sin excepción, en el control perimetral del primer anillo del acceso al estadio. Quienes no presenten el DNI, o cuando el número de documento no esté registrado en la base de control de acceso al encuentro, no podrán pasar del primer anillo. Por lo tanto no será suficiente exhibir el QR de la APP Uno en ese punto de control, aunque se recomienda utilizarlo en los controles posteriores como los molinetes, acceso a sectores internos del estadio o bien para identificar a quienes tengan plateas.

De esta manera se continúa con esta medida que se llevó a cabo en el último encuentro en UNO ante Vélez y en anteriores ocasiones, debido al pedido de Aprevide.