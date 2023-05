Mundial Sub-20: a cinco meses de la consagración en Catar, ahora nos volvimos a ilusionar...

Empieza una nueva ilusión. Así como sucedió hace cinco meses con el Mundial de Catar, donde Lionel Messi y compañía lograron la ansiada copa, ahora el pueblo argentino renovó las expectativas con la Selección Argentina Sub-20. La cita mundialista de la categoría se disputará en nuestro país y tendrá como uno de los escenarios principales al Estadio Único Diego Armando Maradona. En el plano local, los ojos estarán puestos en Ignacio Miramón, el volante de Gimnasia. La Albiceleste cerró su preparación para el certamen y este sábado desde las 18 debutará en la competencia. Santiago del Estero y San Juan serán las sedes en fase de grupos para el equipo dirigido por Javier Mascherano.

Como debut e inauguración del Mundial, Argentina se medirá contra Uzbekistán el 20 de mayo en el estadio Madre de Ciudades. Este será el quinto mundial del país asiático, y su mayor logro fue alcanzar los cuartos de final en dos ocasiones: Turquía 2013 y Nueva Zelanda 2015. El segundo partido será el 23 de mayo y tendrá la misma sede, pero el conjunto Albiceleste se medirá con Guatemala. Por último, Argentina disputará el tercer partido del Grupo A en el estadio San Juan del Bicentenario, el viernes 26, frente a Nueva Zelanda.

Miramón, emocionado con el desafío mundialista

Según pudo averiguar diario Hoy, en la jornada de ayer el volante de Gimnasia participó de una sesión de fotos con sus compañeros y se lo vio muy emocionado al momento de vestir la casaca celeste y blanca. Cabe recordar que “Nacho” Miramón fue titular en el segundo amistoso de preparación ante Japón, por lo que se espera que sea muy tenido en cuenta por el “Jefecito” Mascherano. Eugenia Castro, madre del jugador tripero, contó sus sensaciones a horas de que comience el sueño mundialista. “Nos pasa que todavía no caemos, hemos pasado muchas cosas juntos y no llegamos a dimensionarlo. Que esté jugando en Primera y ahora en la Selección, la verdad tanto no creía que iba a suceder. Mañana salimos toda la familia y amigos hacia Santiago del Estero, lo vamos a acompañar en todos los partidos de la fase de grupos”, comentó la madre de Miramón en diálogo con Deportivo 1270.

El estadio de 25 y 32 se pone a punto

Tal cual adelantó este medio, el Estadio Único Diego Armando Maradona (nombre que se incluyó desde el 18 de diciembre de 2020) acogerá varios partidos de la fase de grupos, instancias siguientes y la gran final del Mundial Sub-20. Por eso, de un tiempo a esta parte comenzaron a realizar distintas obras, que consisten en la puesta en valor del mismo.

Según detallaron desde la Administración, en relación al campo de juego, se “ingresó el césped al interior del domo y comenzó la puesta a punto de su superficie mediante técnicas de aireación, fertilización, iluminación y riego”. Además, se remplazaron las butacas del sector de los bancos de suplentes, como así también se realizaron trabajos de pintura del piso circundante al campo de juego, se colocaron lonas, entre otros.

En los vestuarios, uno de los sectores que habría sido de preocupación para la AFA, se llevó adelante la reparación integral de cielorrasos, la colocación de nuevo piso de goma, la renovación de instalaciones eléctricas de vestuarios, zona de circulación y hall de entrada, como así también la renovación integral de luminarias en gimnasios de precalentamiento.