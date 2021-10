Pipo Gorosito: "Fue el mejor partido que jugamos desde que estamos"

Pipo Gorosito habló en conferencia tras la derrota de Gimnasia ante Sarmiento. El DT destacó que el Lobo fue superior y que "jugando así, vamos a ganar más de lo que vamos a perder". Por otro lado, se mostró enojado por el penal que no le cobraron.



"A mi entender fue el partido que mejor jugamos desde que estuvimos nosotros. No nos patearon al arco en todo el partido. Tenemos que seguir trabajando y mejorando, pero tuvimos mayor volumen y fue el partido que más tuvimos la pelota", destacó.



Y agregó: "No nos patearon en los 90 minutos. Hubo un penal claro que no nos cobraron por una mano. Sarmiento se defendió ordenado, pero a nosotros no nos cobraron un penal. Con los cambios, busqué darle mayor velocidad al equipo. Me gustó el partido que hizo la defensa, pero tenemos que mejorar en tener claridad arriba".