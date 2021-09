Pipo Gorosito: "La idea es no defender tan atrás y jugar más adelante"

Pipo Gorosito habló en conferencia en la previa del duelo que disputará Gimnasia ante Unión, el próximo lunes a las 13:30 en el Bosque. Más allá de que aún deben mejorar, el DT destacó que hubo cambios positivos en el último encuentro ante Vélez.

"A nuestro entender hemos mejorado de un partido a otro en cuánto a juego y solidez defensiva. De a ratos dominamos a un excelente equipo como Vélez. Queremos no defender tan atrás y jugar más adelante", señaló Gorosito.

Además reconoció que la idea era traer a un central "que estaba en Cerro Porteño" y dejó en claro que "no quiero traer a nadie a prueba o que no conozca". Por otro lado, dejó en claro que todos los futbolistas son importantes y "que no hay suplentes".

En lo que respecta al equipo para el lunes, dejó en claro que evalúa variantes: "Mañana vamos a probar lo que tenemos en mente y veremos si funciona. Sino, iremos con lo mismo que en el último partido". También remarcó su preocupación por la anemia ofensiva:

"Me preocupa la falta de gol, pero más generar situaciones. Si tenés una o dos por partido, es difícil convertir". Y dejó un claro mensaje: "Siempre tenemos la obligación de ganar y trabajamos para eso. Hay que tratar de cambiar la mentalidad".