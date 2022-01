Pipo Gorosito se mostró preocupado por la falta de refuerzos tras el inicio de la pretemporada

Néstor "Pipo" Gorosito mostró su preocupación por la falta de refuerzos en el segundo día de pretemporada y dijo que “el campeonato terminó hace 25 días, entiendo que las negociaciones no son fáciles, pero el tiempo juega en contra para ensamblar el equipo, después si los resultados no se dan el primero que sale es el técnico”.

El entrenador, en declaraciones para TyC Sports, señaló que “se necesitan refuerzos de jerarquía, hay que tener un plantel más armado. Por ahora tenemos 13 profesionales y 14 juveniles, entre los que hay cuatro arqueros”.

Sobre la situación del “Pulga” Luis Rodríguez remarcó: “ni él ni los dirigentes me dijeron nada, para mi son solo trascendidos pero igual estamos atentos y es jugador del club”.

Gorosito también admitió las negociaciones por el delantero Jorge Benítez y por el mediocampista Ramón Sosa, mediocampista que en el 2021 jugó en Olimpia, disputó 30 partidos, marcó 3 goles y tiene 22 años.

Al opinar sobre la situación de Johan Carbonero, que aún no se sumó a la pretemporada, explicó que “es un tema del Banco Central que no libera los fondos depositados para que los reciban los colombianos. Los dirigentes me cuentan que está todo bien pero aún no podemos tener al jugador”.

El plantel, en tanto, cumplió con el segundo día de pretemporada, seguirá entrenando por la mañana hasta el sábado y por la tarde viajará Mar del Plata, se hospedará en el Hotel Provincial y entrenará en las cancha del Banco Provincia