Sin caras nuevas en el inicio, Gorosito espera por refuerzos

El Lobo hoy tendrá su segunda jornada de entrenamientos en Estancia Chica y al igual que la pretemporada, el mercado de pases comienza a moverse más rápido que en la segunda parte de diciembre. Tan es así, que ayer se avanzó por un jugador que estuvo en la órbita Tripera hace exactamente un año pero la historia parece volver a repetirse y ayer por la noche las dos partes daban el pase por caído.

Esto se debe a que en enero del 2021, Jorge Benítez, el delantero paraguayo que en ese entonces había quedado libre de Sol de América en su país, estuvo muy cerca de concretar su llegada al Lobo. Pero terminó yéndose a Deportes la Serena de Chile, donde jugó todo el año y quedó nuevamente en libertad de acción.

Con el pase en su poder y en la búsqueda de un delantero, la dirigencia volvió a poner el nombre en carpeta ya que hubo contactos el año pasado, sumado a que Néstor Gorosito lo vio en Paraguay cuando estuvo dirigiendo al Olimpia y se enfrentó al Conejo en algunas oportunidades. Por eso mismo, se trabajó en silencio pero a las horas que se filtró el nombre mediante redes sociales, la negociación tomó otro rumbo ayer por la noche y por ahora se encuentra difícil. El ex Cerro Porteño jugó 17 partidos en Chile donde solo convirtió 4 goles y no disputa un partido desde finales de octubre.

La mala recepción por parte de los hinchas parece haber pesado en esta negociación, teniendo en cuenta que según los dichos del entrenador a finales del año pasado era que en el mercado de pases se iba a trabajar por traer jugadores con presente, que sean superiores y puedan ayudar a mejorar al equipo. Por eso mismo, sigue la búsqueda por al menos dos delanteros.

Giménez reconoció el interés del Lobo

En declaraciones con una radio de Capital Federal, Milton Giménez reconoció las charlas con dirigentes del Lobo pero que todavía no hubo nada formal entre los clubes y que tiene tanto ofertas del fútbol nacional como del exterior: “Hoy las opciones son varias, son en Argentina y son buenas. Me llamaron varios equipos, me llamó un dirigente de Gimnasia. Ofertas concretas todavía no tuve ninguna”, dijo y agregó: “Jugar afuera puede hacer una buena diferencia económica, pero no veo mal jugar acá en el país”.

Por lo pronto el delantero estará hoy presente en Atlanta para comenzar la pretemporada y desde el Bohemio siguen con la postura de una venta, al contado y que en lo posible sea al exterior. Por eso el Tripero deberá negociar bastante si quiere contar con el ex Central Córdoba y se siguen mirando otras opciones más terrenales.