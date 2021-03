Pistas para todas

Con tan solo 20 años, Valentina Funes cum­plió un sueño y un proyecto. Lejos quedaron aquellas tardes de karting de la infancia en donde la pe­queña nena de Lezama so­ñaba con convertirse en piloto profesional.

El 2021 la encontró consumando el gran anhelo de convertirse en una de las integrantes de Vitarti Girls Team, el primer equipo en competir a nivel nacional en el automovilismo argentino con un staff compuesto en su totalidad por mujeres. En exclusiva con

El Clásico, Valen comienza a abrir el camino que ella misma relata, el que sufrió en carne propia y el que busca liberar para otras.

­—¿Cómo fueron tus inicios en el automovilismo? ¿Qué experiencia adquiriste arriba del karting?

—Empecé a correr en karting gracias a mi papá y mi abuelo, que me compraron uno de tierra para un día del niñ̃o. Todo muy raro, porque era “nena” y ademá́s nadie en mi familia corría ni había corrido nunca. Pero bueno, yo querí́a mi karting. Arranqué corriendo en mi pueblo, el primer añ̃o quedé tercera en el campeonato y ya el segundo luché el campeonato hasta la última fecha. De ahí pasé al asfalto, al principio no conseguía resultados y siempre parecía ser mi culpa. Me pasé al equipo donde corro actualmente, Trillo Racing, donde conseguimos ser campeones

en 2018 en Pako y pelear todos los campeonatos que nos propusimos.

—El añ̃o pasado debutaste en la Senior Nacional. ¿Cuál fue tu balance al final de la temporada?

—Sí, logramos llegar a Rotax y debutar, pero llegó la Covid-19 y solo pudimos hacer 3 carreras. Era una gran prueba porque tenía que acostumbrarme, conocer la potencia y tratar de andar bien. Terminamos muy bien el añ̃o, logramos acomodarnos y llegar a los tiempos de punta.

—Van apareciendo los primeros grupos femeninos en la disciplina. ¿El automovilismo ya le abrió las puertas a las mujeres o queda mucho camino por recorrer?

—Con respecto a la mujer en el automovilismo, nunca consideré ni sentí́ que nos encontremos en inferioridad, gracias a todos los pilotos que compartí pista o alguna carrera, jamás me hicieron sentir que no podía pertenecer al deporte. Creo también que va en el respeto que uno se gana. Mi equipo me enseñó a buscar superarme, sin pensar en ser o creerme mejor que los demás, y creo que es por ese respeto que siempre tuve para con los demá́s que siempre me trataron de igual a igual.

—¿Qué le dirías al tipo que todavía te cierra las puertas?

—Al tipo que no le abre las puertas a una mujer en el automovilismo, o que no cree que una mujer puede ser igual o mejor que é́l, le diría que tiene algún problema de inferioridad con el sexo opuesto. Y que se ponga a entrenar un poco más (risas), hoy las mujeres también somos campeonas.