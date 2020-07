Polémica por el entrenamiento de seis jugadores de Racing

Iván Pillud, Walter Montoya, Hector Fértoli, Mauricio Martínez, Augusto Solari y Nery Domínguez se entrenaron por su cuenta en un predio en Rosario, según imágenes difundidas por TyC Sports.

Actualmente, Rosario se encuentra en fase cinco y está permitida la actividad física, pero está prohibido que sean con más de 10 personas, y tampoco se puede realizar fútbol reducido, como se ve en los videos.

Además de los futbolistas de Racing, también están Facundo Castillón, Hernán Bernardello y Lautaro Formica, todos bajo las órdenes de un preparador físico. Inmediatamente, Sebastián Beccacece, entrenador de la institución, salió a aclarar la situación: “Después de tres meses en Buenos Aires, los chicos que tenían residencia en Rosario decidieron ir a esos lugares, cumpliendo la cuarentena. Una vez que Rosario pasó a fase cinco pudieron entrenar de manera personalizada con gente que prepara el tema, como preparadores físicos, pero que no tienen que ver con Racing. Ellos lo que hacen es trabajar de manera personalizada, con el protocolo correspondiente del lugar. De ahí a pensar que Racing está entrenando me parece exagerado. No creo que, porque seis jugadores se junten a patear una pelota, sea sacar ventaja”, aseguró.