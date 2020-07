El Lobo se aseguró a Mancilla

Como fue adelantando diario Hoy en anteriores ediciones, Gimnasia y Esgrima La Plata llegó a un acuerdo con el futbolista Harrinson Mancilla y permanecerá en la institución Mens Sana hasta diciembre de 2022. Según informaron a este diario, el nuevo contrato tiene una mejora salarial y una cláusula de venta en diciembre del próximo año, esto quiere decir que, si llega una oferta por el volante colombiano, Gimnasia tendrá que aceptarla y luego el propio Mancilla decidir si continuar o no en el club.

La confirmación tardó en llegar, desde el 30 de junio que venció el contrato del jugador, Gimnasia y el representante del mediocampista no se ponían de acuerdo para su continuidad, sin embargo, la dirigencia, con una atinada gestión de su vicepresidente 1° Jorge Reina, le hizo un nuevo ofrecimiento. El dirigente lo fue a buscar a su departamento de Buenos Aires, lo trajo a la ciudad de La Plata y lo fue convenciendo para que siga en el equipo de Diego Maradona.

Además, la continuidad también estaba atada a la extensión y continuidad del DT albiazul. No obstante, una vez ratificado Maradona como entrenador del Lobo, la representación del jugador fue aplazando la firma para la extensión del vínculo con la institución Tripera.

El grupo empresario que lo representa pretendía analizar ofrecimientos de otras instituciones del exterior en primera instancia, pero no recibieron nada concreto, y luego de la nueva oferta del Lobo, decidieron no esperar más y aceptar continuar en Gimnasia. De no mediar ningún inconveniente, según pudo saber diario Hoy, esta novela terminará con final feliz y se cerrará en los próximos días, sólo resta la firma.

Mancilla fue le eje del equipo de Maradona y se sumará a las renovaciones de Paolo Goltz, Lucas Licht, Lucas Barrios y Leonardo Morales. El caso de particular de Mancilla fue solicitado especialmente por Diego Maradona, al igual que los de Goltz y el arquero Jorge Broun.

Por ahora los pedidos del Diez se vienen cumpliendo, aún falta definir la continuidad, o no, del arquero Jorge “Futura” Broun, solicitud expresa y tajante de Diego de cara a la nueva temporada.