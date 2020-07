Álvaro Ormeño recordó su paso por Gimnasia y le tiró un palo Verón

El último fin de semana se cumplieron once años de la hazaña de Gimnasia, que tras levantar agónicamente un 0 a 3 en la serie frente Atlético Rafaela en el Bosque, finalmente se quedó en la Primera división con imágenes que quedarán grabadas en la memoria de todos los hinchas albiazules.

Álvaro Ormeño, ex defensor tripero protagonista de aquella tarde en el Estadio de 60 y 118, en charla con el programa "Por los Pibes" de Radio Provincia, recordó su paso por las diagonales y fiel a su estilo, remomeró un viejo cruce con Juan Sebastián Verón.

"Ese momento fue único, por suerte pudimos dejar al Lobo en Primera. Nosotros pensamos poner nuestro premio por salvarnos del descenso. Era tanta la desesperación que en algún momento pensamos en dárselo al juez con tal de salvarnos", confesó el chileno, que hoy trabaja como técnico de las juveniles del club trasandino Colo Colo.

En relación a su antiguo cruce el presidente de Estudiantes, tras el clásico que se disputó en el año 2007 con triunfo del Pincha 2 a 1 en el Estadio Ciudad de La Plata, Ormeño polémico apuntó a Verón luego de recordar la acción que lo dejó con un golpe en la nariz: "El tipo es muy sobrador, aunque siempre lo admiré como jugador, mucho. Con el tiempo me fui enterando que era una persona de pocos amigos, a mí la vez que me fracturó la nariz no me pidió disculpas", sostuvo.

En este sentido, el ex jugador mensana volvió a disparar: "A él no le importó, pero ya no quedan rencores. Hoy viendo la jugada insisto que lo hizo de mala intención. Uno cuando admira a eso grandes jugadores, espera otro tipo de reacción", y agregó: "No porque sea buen futbolista, tiene que ser buena persona. Yo sigo teniendo conocidos del fútbol que están en La Plata, que han trabajado en los dos clubes, y no me hablan bien de Verón".

En imagen con Diego Armando Maradona, actual entrenador de Gimnasia, cuando visitó luego de años el predio de Estancia Chica y cumplió uno de sus sueños. "No me fijo como fue como persona, así son los ídolos", confesó sobre el final.