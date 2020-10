Por lo menos, así lo veo yo…

Por el “Profe” Córdoba

Tanto Argentina como Bolivia llegaron con muchas contras a este partido: la federación boliviana no permitió citar a algunos jugadores para enfrentar a Brasil y venía de perder 5 a 0. Además, su técnico está acusado de corrupción porque se conoció que si los jugadores no firmaban con quien él decía, no los iba a citar a la Selección.

Argentina tenía en contra la altura, el piso horrible, duro e irregular, la pelota que era un globo y el sol que duplica o cuadriplica los efectos de la altura. Por eso en el segundo tiempo, cuando se puso el sol, Argentina encontró un poco más de aire.

La Selección arrancó jugando con un 4-3-3 apostando a Palacios, Paredes y De Paul. Yo creo que le hace falta un volante de marca pura, un cinco “tapón”. En los primeros 30 minutos murió y allí Bolivia encontró el gol. Luego Argentina se la bancó, pegó un tiro en el palo y, producto de la mediocridad de los jugadores bolivianos, llegó al empate.

Sabía que Bolivia se iba a cansar en el segundo tiempo, tanto o más que el conjunto albiceleste, porque en ese país se entrena muy mal. Argentina fue superior y al final se encontró con un triunfo merecido.

Igualmente, a pesar de que Bolivia es muy malo como equipo, son pocos los que allí van a poder sacar los tres puntos.