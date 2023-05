Postales de una noche mágica en Asunción

En la noche del jueves feriado en Argentina, los hinchas de Estudiantes de La Plata se hicieron presentes en Paraguay, donde su equipo realmente fue superior a su rival y les devolvió el cariño con una goleada. Así las cosas, un buen marco de público estuvo en el Defensores del Chaco para apoyar al León. La gente, los jugadores y todos los pinchas viven momentos felices por el presente que se vive en el plano internacional y también en el local, por lo que no tendrá demasiado descanso y quiere seguir por esa senda del triunfo.

Con el ánimo alto, a pensar en Instituto

La vida del Pincha no se podrá detener. Pese al desgaste que sufrió el equipo dirigido técnicamente por Eduardo Domínguez en Asunción frente a Tacuary, por la cuarta jornada del Grupo C de la Copa Sudamericana, no podrá descansar el grupo superior albirrojo, ya que el próximo duelo está a la vuelta de la esquina.

Así mismo, habrá que esperar para ver qué equipo puede plantar el Brujo en Córdoba, donde seguramente Luciano Lollo y Benjamín Rollheiser puedan ser de la partida, ya que el defensor podrá tener descanso para recuperarse de un cuadro gripal y el ex hombre de River pueda superar la molestia que lo tiene a maltraer.

Luego de la victoria contra los paraguayos, la comitiva pincharrata viajó este mediodía rumbo a nuestro país, y en la previa la viaje realizó un trabajo regenerativo pensando en el torneo doméstico. Dicho esto, en la jornada del lunes y desde las 20, el León jugará con Instituto de Córdoba y no será un partido sencillo para Estudiantes, ya que enfrentará a un rival que viene de caer 2 a 0 ante San Lorenzo, al tiempo que también está comprometido con la permanencia, por lo cual irá con todo para sumar de a tres.

Bragantino ganó y no le pierde pisada al Pincha

En horas de la noche de ayer y luego de la goleada de Estudiantes en Paraguay ante Tacuary, hubo otro encuentro por el Grupo C de la Copa Sudamericana. En esta oportunidad, Oriente Petrolero recibió a Bragantino en el Estadio Ramón Aguilera Costas y esta vez, el triunfo fue para los brasileños por 4 a 0. Los goles para el elenco que comanda Pedro Caixinha los hicieron Eduardo Sasha, Bruno Gonçalves, Lucas Evangelista y Thiago Borbas. De esta manera, no le pierde pisada al Pincha en el certamen continental y seguirá en la búsqueda palo a palo con los de Domínguez para clasificar directamente a los octavos de final.

Cabe destacar, que en la ida disputada en Brasil, en el Estado de São Paulo, también había sido triunfo para los Toros Rojos, que habían demostrado toda su jerarquía ante los bolivianos goleándolos por 5 a 0. Así las cosas, en lo que viene, el Pincha y los de Caixinha se verán las caras en el Estadio Jorge Luis Hirschi en un duelo clave para definir la clasificación a la próxima instancia. Este duelo está programado para el miércoles 7 de junio a las 21 de nuestro país y aún no tiene árbitro confirmado.