Punto y seguido…

Estudiantes de La Plata igualó sin goles en el estadio Monumental de Alta Córdoba frente a Instituto por la decimoctava fecha del torneo de la Liga Profesional de fútbol. Un punto que sirve teniendo en cuenta que fue de visitante en un escenario complicado y, con la derrota de San Lorenzo y lo que era el empate de River ante Vélez, no terminaba siendo malo. Un encuentro friccionado, sin demasiado volumen de juego y con pocas chances claras de gol. Y cuando no se puede ganar, lo mejor es no perder. Eso sí, ahora el Pincha deberá validar el punto obtenido en Córdoba el próximo viernes cuando reciba a Barracas Central en el estadio Jorge Luis Hirschi. Allí Eduardo Domínguez deberá poner lo mejor que tiene pese a que entre semana deberá recibir al Red Bull Bragantino para definir el primer lugar del Grupo C de la Copa Sudamericana. Por lo pronto, el plantel volvió de Córdoba con un sabor agridulce.

“Sumamos en una cancha muy difícil”

Luego del empate frente a la Gloria, el entrenador Eduardo Domínguez dialogó en conferencia de prensa. “El desgaste sabíamos que iba a estar, por eso intentamos algunas variantes en el segundo tiempo y creo que estuvimos mejor. Aunque nos partimos mucho pero fue mérito del rival, que fue muy agresivo y jugó un buen partido. No fuimos certeros con las situaciones que tuvimos. Si es justo o no, el empate ya está. Sumamos en una cancha muy difícil. Creo que los dos viajes seguidos nos perjudicaron un poco”, dijo el técnico pincha en tono autocrítico. Además, remarcó las falencias propias y las virtudes de la Gloria: “Tuvimos muchas aproximaciones en las que fallamos en el pase final. No pudimos generar un mano a mano dentro del área. Instituto nos propuso un partido muy físico y no tuvimos lucidez para tener eficacia. Por momentos manejamos bien la pelota, y en otros el rival nos arrinconó contra nuestro arco. Los cambios los pensamos para cuando veíamos que el partido se iba a romper”. “Nosotros tenemos que estar enfocados en lo que podemos hacer. Seguimos sumando. Quedan muchas fechas y va a depender de nosotros”, finalizó el entrenador.

Rollheiser: “Hay que enfocarse en el viernes”

En su regreso como titular, luego de no haber jugado la semana pasada frente a Tacuary en Paraguay, Benjamín Rollheiser completó los 90 minutos en Córdoba y reconoció que “tal vez estuve un poco cansado porque no tuve rodaje el partido anterior. Pero por suerte terminé sin molestias, así que ahora toca prepararse para lo que viene”. Con un nuevo partido en pocos días, el viernes en UNO frente a Barracas, el conductor del Pincha explicó: “Tenemos un plantel bastante largo, ahora vienen unos días en que nos vamos a recuperar de la mejor manera. Sabemos que el viernes tenemos un partido muy importante en casa en el que tenemos que volver a sumar de a tres para seguir prendidos arriba. Después vendrá la búsqueda de la clasificación en casa que va a ser muy importante y contra un rival duro, pero ahora tenemos que enfocarnos en el viernes”. En referencia al empate sin goles, el diez albirrojo dijo: “Nos faltó ser más finos cuando llegamos a la última instancia, sobre todo en estos partidos cerrados, contra un rival complicado que presiona con su gente”.

Un fixture ajustado para el Pincha

Aunque con River como el máximo candidato, el campeonato local aún está abierto y Estudiantes de La Plata sigue con las ilusiones intactas de poder pelear hasta el final. Y eso que el elenco albirrojo dejó varios puntos en el inicio del certamen.

Luego de un comienzo en el que sumó muy poco, el Pincha encontró los resultados de la mano del nuevo entrenador, Eduardo Domínguez, quien ajustó el equipo titular, le dio una identidad de juego y potenció las individualidades que tenía en el plantel. De aquel debut ante Huracán, y la consecuente derrota ante Gimnasia, en el clásico platense, Estudiantes se transformó en un equipo muy duro en el Torneo de la Liga Profesional, dejó los puestos del fondo y volvió a posicionarse entre los principales equipos de la tabla de posiciones. Luego de una gran y trabajada victoria ante Banfield como local, no pasó del empate ante Instituto en Córdoba. Ahora en la próxima fecha deberá recibir a Barracas Central en el estadio UNO.

Fecha 19: Barracas Central (L)

Fecha 20: Colón (V)

Fecha 21: San Lorenzo (L)

Fecha 22: Central Córdoba (L)

Fecha 23: Rosario Central (V)

Fecha 24: Racing (L)

Fecha 25: River (V)

Fecha 26: Belgrano (L)

Fecha 27: Argentinos (V)