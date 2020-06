Que el último apague la luz: al “Jefecito” se le van los soldados

El regreso de Javier Mascherano al fútbol argentino se comenzó a gestar a mediados de marzo del año 2019 y se dio gracias a la participación de varias personas. Milito, los referentes del plantel, Mariano Andujar y Gastón Fernández, el presidente Juan Sebastián Verón, el extécnico de la Selección Argentina y campeón de la Copa Libertadores con el club, Alejandro Sabella, y por último su excompañero mundialista en Brasil 2014, Marcos Rojo. De estos seis, dos ya no están más en la institución de calle 53 y uno se despedirá pronto. Sólo Andújar dentro de la cancha, más Verón y Sabella fuera de ella.

El Mariscal renunció a su cargo de técnico por malos resultados, primera baja para Masche. El exentrenador albirrojo fue el primero en dar el paso para que el jugador se ponga la camiseta del Pincha, llamó al ex-Barcelona y le dijo: “Arreglé en Estudiantes, venite ya”.

La segunda baja se conoció en las últimas horas, ya que Gastón Fernández decidió dejar la actividad profesional y anunció su retiro. El delantero fue uno de los referentes del plantel que le insistió para que vuelva al fútbol argentino. Cabe recordar que ambos compartieron cancha en la selección juvenil y en sus primeros pasos en River Plate. Y la tercera se confirmará en los próximos días. El defensor Marcos Rojo no seguirá en Estudiantes de La Plata debido a que su préstamo finaliza el 30 de junio y el Manchester United no quiere cederlo nuevamente si no hay dinero de por medio.

Tras estas bajas, el mediocampista perdió compañeros de jerarquía para sus aspiraciones deportivas con el equipo. Si a esto se le suma que el Pincha no jugará copas internacionales el próximo año y tampoco peleará por mantener la categoría gracias a que la Asociación del Fútbol Argentino eliminó los descensos de la temporada venidera, las ambiciones indudablemente disminuyeron.

Las salidas de estos futbolistas pone a trabajar a la dirigencia de Estudiantes para formar un equipo que sea competitivo. No cabe duda que tener un nombre de la trayectoria de Javier Mascherano en el plantel eleva la vara a la hora de salir a buscar futbolistas, sin embargo, será un mercado de pases estático. La crisis económica que dejará la pandemia del coronavirus afectará a los clubes y representará una gran dificultad poder incorporar jugadores de calidad.