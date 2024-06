¿Qué pasa con Saravia?

Continuando con el mercado de pases, el pasado miércoles se confirmó que será el último partido de Rodrigo Saravia con la camiseta albiazul tras la confirmación de su venta al fútbol europeo. Esto sucede porque en Bulgaria esperan a Saravia durante esta semana para que se someta a la revisión médica y se confirme su llegada al Ludogorets, quien pagará 1.800.000 euros por el 90% del pase a Peñarol. Sin embargo, desde el Tripero afirman que en realidad el préstamo del uruguayo en La Plata termina más adelante, ya que llegó en agosto del año pasado, por lo que están en una puja por intentar un resarcimiento económico al cortar la cesión.

Esta historia tendrá algún capítulo más a la brevedad donde se decidirá si Gimnasia finalmente no tiene sostén legal para reclamar una parte del dinero o si hay un pequeño cambio en las negociaciones entre el Manya y el conjunto búlgaro. Vale recordar que Marcelo Méndez quería la continuidad el mediocampista central, pero el Lobo tenía que negociar la compra de un porcentaje del pase al Carbonero ya que no está en condiciones de hacer uso de la opción de compra y del otro lado del charco no están interesados en un nuevo préstamo. Por eso mismo ante la primera oferta del Ludogorets, el equipo charrúa decidió llegar a un acuerdo lo antes posible porque tampoco está en los planes de Diego Aguirre.