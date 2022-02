Que un tropezón no sea caída...

Que sirva de experiencia... Estudiantes de La Plata tuvo su peor partido del año en el compromiso menos indicado. El equipo que dirige Ricardo Zielinski perdió 1-0 ante Audax Italiano en el duelo de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores de América.

El encuentro se jugó en el estadio El Teniente de Rancagua, y tuvo el arbitraje del uruguayo Christian Ferreyra, de mal partido. El juez principal debió convalidarle un gol al Pincha y se equivocó en la expulsión de uno de los jugadores echados del elenco local. Estudiantes llegaba al enfrentamiento de ayer con puntaje perfecto en la Copa de la Liga Profesional y con un rendimiento colectivo que iba en alza. Sin embargo, en la noche de ayer sufrió, padeció y terminó cayendo por primera vez en el año de manera oficial ante el equipo de Ronald Fuentes.

El partido comenzó torcido para los del Ruso Zielinski ya que a los 6 minutos de la primera etapa iba a sufrir el primer, y único, tanto en contra. Luego de un córner ejecutado al primer palo y una devolución de Cornejo para el ejecutante Henríquez, el 10 de Audax recibió solo tras una distracción de la defensa albirroja y tuvo tiempo y espacio para sacar un remate que fue directo al palo izquierdo de Andújar. Así, los locales se pusieron en ventaja rápidamente y obligaron a Estudiantes a jugar un partido incómodo y con mayor responsabilidad de la que tenía antes.

De inmediato, el Pincha intentó despertar luego del baldazo de agua fría del principio del partido y tuvo una chance clara en la cabeza de Mauro Boselli. Leonardo Godoy trepó por el costado derecho y envió un centro directo a la testa del número 17 que conectó con su frente y estrelló el travesaño del conjunto transandino. Los minutos pasaron y Gustavo Del Prete, otra vez recostado por la izquierda y padeciendo el ida y vuelta que le proponía el volante rival, quedó con el arco de frente en el borde del área y con la zurda remató desviado en lo que podía ser el empate de Estudiantes.

Los de Fuentes se despertaron después de algún aviso del Pincha y empezaron a manejar los hilos del encuentro. En el complemento, la tónica no cambió y el elenco albirrojo se puso cada vez más nervioso por estar 1-0 abajo. Se apresuraban en los metros finales y no lograban llegar con claridad al arco local. Boselli volvió a tener una clara, esta vez desde sus pies en el área chica después de otro gran centro de Godoy, aunque su remate fue débil y quedó en las manos del arquero.

A falta de 15 minutos para el pitazo final, el local sufrió la expulsión de Fernández y, poco después, una roja directa para Torres. Los minutos pasaron y Estudiantes no creció. Los cambios no surgieron efecto, como tampoco supo aprovechar los dos hombres demás, aunque iba a perder a Alan Marinelli a falta de dos minutos para el final debido a un puñetazo al delantero de Audax, que le valió la roja directa. Fue un tropezón, aún falta el choque de vuelta en Uno. Que no sea caída...

Formaciones

Audax Italiano: Joaquín Muñoz; Nicolás Fernández, Carlos Labrín, Fabián Torres y Roberto Cereceda; Osvaldo Bosso y Fernando Cornejo; Germán Estigarribia, Bryan Figueroa y Michael Fuentes; Lautaro Palacios. Director técnico: Ronald Fuentes.

Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera, Emmanuel Mas; Fernando Zuqui, Jorge Morel, Jorge Rodríguez y Gustavo Del Prete; Leandro Díaz y Mauro Boselli. Director técnico: Ricardo Zielinski.

Goles: 6´ Jorge Henriquez (Aud)

Incidencias: 77´ expulsado Fernández (Aud) por doble amarilla; 81´ expulsado Torres (Aud) por juego brusco; 91´ expulsado Marinelli (Est) por juego brusco.

Estadio: El Teniente, de Rancagua, Chile.

Árbitro: Christian Ferreyra (Uruguay)