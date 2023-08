Racing inscribió a Almendra y quedó habilitado para la Copa de la Liga

Ahora sí, pasaron algunas idas y vueltas por cuestiones burocráticas, pero Agustín Almendra es oficialmente el tercer refuerzo de Racing. La dirigencia de la Academia pudo inscribir el contrato del mediocampista, de último paso por Boca, en la AFA y así, podrá estar disponible para debutar en la Copa Liga Profesional 2023.

Es que el futbolista de 23 años no pudo ser inscripto antes porque Boca no había enviado los papeles correspondientes, y esto hizo que Almendra no pueda disputar ni la ida ni la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Atlético Nacional de Colombia, donde la Academia cayó el jueves por 4 a 2.

Ahora que su contrato con Racing ya fue anotado en la AFA, el mediocampista podrá disputar la Copa Liga Profesional que comenzará el fin de semana del 20 de agosto. Además, en caso de que la Academia de Fernando Gago logre dar vuelta la serie de octavos contra los colombianos, el oriundo de San Francisco Solano podrá jugar los cuartos de final de la Libertadores, sea Boca o Nacional de Uruguay el rival. Cabe resaltar que, más allá de esto, el volante firmó su vínculo con el equipo de Avellaneda hasta diciembre de 2026, y desde hace un par de semanas ya se entrena con sus nuevos compañeros.

El pedido de Kannemann para jugar en Independiente

Walter Kannemann es el gran anhelo de la dirigencia de Independiente para reforzar la defensa de cara al segundo semestre del 2023. Sin embargo, en las últimas horas surgió un inconveniente impositivo que le puso un freno a las negociaciones con el zaguero. Así las cosas, la dirigencia de Independiente está dispuesta a hacer un esfuerzo económico para contratar al defensor central, pero existe un problema impositivo que hace que se frene su llegada: el ex San Lorenzo pretende cobrar parte del contrato de manera anticipada.

Sin embargo, el problema no es que haya que pagar un monto al momento de su llegada, sino que el Rojo no puede conseguir los dólares para pagarle porque el Banco Central de la República Argentina no permite transferir dinero en moneda extranjera a personas físicas, como sería el caso de Kannemann. Si se puede destrabar esta situación, el Vikingo firmará contrato por dos años. Cabe destacar, que actualmente, el oriundo de Concepción del Uruguay es jugador del Gremio desde 2016 y allí también logró ganar el máximo torneo continental, en el año 2017. Además, es uno de los referentes del club y es un titular indiscutido.