Raúl Madero, un hombre digno

A tres días del fallecimiento de una gloria eterna de Estudiantes de La Plata, sus amigos más queridos siguen expresándose con profundo dolor por su partida física. Raúl Madero, respetado, admirado y referente del equipo albirrojo que llevó a lo más alto el nombre del club integrando el equipo que levantó la Copa Intercontinental en Old Trafford.

Sus amigos lo recuerdan como persona, fuera de la cancha. Uno de ellos es Daniel Rinder, quien contó: “En una cena aniversario desarrollada en el gimnasio de la sede social Pincha, hace más de 20 años, estuvieron presentes Alberto Poletti y Raúl Madero. Recuerdo que el Flaco estacionó en la rambla de 53 y 8 su hermoso auto negro. Para los postres, ingresó un cómico a contar algunos chistes y mi sorpresa fue mayor cuando observo a Madero pedirle a Poletti marcharse de la cena. Mi querido Raúl me dijo estas textuales palabras: Este cómico no tiene nivel para Estudiantes de La Plata, este tipo con sus malas palabras es para otro club. No atendió razones a la explicación que quien estaba contratado era de Mar del Plata, pero a último momento nos canceló su actuación”.

Rinder finalizó: “Acompañé a Poletti y Madero hasta la rambla de 53 y 8 y los vi marchar con una inmensa pena Hoy yo siento un dolor muy grande por el fallecimiento de mi querido amigo Raúl Madero”.