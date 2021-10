Reina Note y Súper Bless harán de la segunda carrera un match

Hoy habrá nuevamente actividad en el Barrio Hipódromo, donde se ofrece un atractivo programa de 11 carreras, a desarrollarse entre las 13.30 y las 18.30. Sin cotejo jerárquico, la carrera mejor rentada será el Premio Carissima, que se disputará en segundo turno de programación. Reservado para potrancas de 3 años que no hayan ganado, reunió a seis ejemplares dispuestos a luchar por llevarse los 315.000 pesos de recompensa a la vencedora de los 1.600 metros de recorrido.

Del corto lote destaca su chance Reina Note, una potranca que debutó con un buen segundo de Devil’s Queen sobre la milla. Con semejante debut, sus allegados la corrieron en San Isidro, quedando muy lejos de la ganadora Bomba Cursi. Volvió a esta pista y se rehabilitó escoltando a Barley Sugar en 1.700 metros. Hoy insiste en la media distancia y es candidata a salir de perdedora. Pero las carreras para ganarlas hay que correrlas y no la tendrá fácil porque el escollo que deberá superar será Súper Bless, un ejemplar muy regular que en su segunda presentación salió de perdedora, pero lo que ganó en la pista lo perdió en el laboratorio ya que le saltó “doping”. Tras los dos meses de suspensión, volvió para quedar tercera al pescuezo de Reina Note en la carrera que venciera Barley Sugar. Hoy vuelven a verse las caras con una deuda a saldar.

1° Carrera - PREMIO: PHAROS - DISTANCIA 1.300 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

9P 4P 7L 1 BEST OF US z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

0L 0L 6L 8L 2 RAFA CHAMP t 4 57 PINTOS JUAN I.-4

Debuta 3 MILLONARIO BEST a 4 57 FERNANDEZ LUIS M.-2

0L 0L 4 UN GUERRIER z 4 57 FRIAS ROLANDO I.-2

2L 2L 3L 3L 5 EMPOWER JOY a 4 57 PEREYRA WILLIAM

9L 9L 5L 3L 6 MINI MI a 4 57 AGUIRRE FACUNDO S.

7L 5L 5L 7 BOARIO PRIMERO z 4 57 VALLE MARTIN J.

9L 6S 8 HARLEY SHOT z 4 57 VILLAGRA RAUL E.

9L 0L 9L 9 VASCO FIZZ t 4 57 SANDOVAL CARLOS S.

8S 0L 3L 0L 10 SON EMINENCE z 4 57 CANDIA GUTIERREZ E. G.-4

0S 3P 8P 8L 11 OUTBACK z 4 57 LEONARDO JOSE E.

9L 12 AVID RUNNING z 4 57 LENCINAS DARIO E.-4

2° Carrera - PREMIO: CARISSIMA - DISTANCIA 1.600 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

7L 9L 9L 0L 1 DELFINA NESS a 3 56 AGUIRRE FACUNDO S.

3L 0L 3L 2 SÚPER BLESS z 3 56 FERNANDEZ LUIS M.-2

5L 4L 3L 5L 3 MASTER DONOSA z 3 56 ENRIQUE BRIAN R.

6S 4 ISLA FLOTANTE z 3 56 ORTEGA PAVON EDUARDO

2L 8S 2L 5 REINA NOTE z 3 56 LENCINAS DARIO E.-4

9L 6 CIMA THE JAN t 3 56 GOMEZ DARIO R.

3° Carrera - PREMIO: BOUQUET - DISTANCIA 1.400 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

2L 2L 3L 1L 1 HASTA LAS LAGRIMAS z 4 57 CANDIA GUTIERREZ E. G.-4

1L 2 VENTISCA DE NIEVE z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

6L 4L 0L 1T 3 PARDA t 4 57 AGUIRRE FACUNDO S.

5S 3L 4P 4P 4 WOULD YOU LIKE z 4 57 FRIAS ROLANDO I.-2

3S 3S 0S 8S 5 MASTER TRADIZION a 4 57 BLANCO RODRIGO G.

1L 5a RETAPIZAR a 4 57 CABRERA ANIBAL J.

0L 1L 2L 2L 6 TORMENTO SALE z 4 57 AGUIRRE WALTER A.

6L 2L 1L 7 DANA POINT z 4 57 VALDEZ AGUSTINA B.-4

4° Carrera - PREMIO: PHAROS (2º TURNO) - DISTANCIA 1.300 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

5P 4L 2L 6L 1 CENTELLA HALO zd 4 57 RIVAROLA JUAN C.

0P 2 NOCHERO BANKER a 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-4

0L 0L 7L 9L 3 LEGOLAND z 4 57 PINTOS JUAN I.-4

5L 6L 4L 7L 4 SULTAN DE BRUNEI z 4 57 XX

Debuta 5 EUGENIO DEL MONTE z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

0S 8S 0L 9P 6 MANANTIAL NONO a 4 57 GOMEZ DARIO R.

8L 5L 7L 5L 7 EL CHASQUI z 4 57 GARCIA ROLANDO L.-4

0L 0L 8 GITANO PAT z 4 57 CACERES FRANKLIN D.-4

8L 6T 5S 0S 9 SWORD a 4 57 MOREYRA WILSON R.

9L 8L 8L 8L 10 REGIOS PROGRAMAS z 4 57 CANDIA GUTIERREZ E. G.-4

0L 8L 4L 4L 11 MEM'S BROAD z 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

5S 6S 5S 3L 12 ADOLFO zc 4 57 AGUIRRE WALTER A.

5° Carrera - PREMIO: GOOD BLOKE - DISTANCIA 1.100 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

Debuta 1 BOMB BOMB z 3 56 XX

9S 2 TARQUINO z 3 56 BERTI FACUNDO A.

0L 3L 3L 3 OJO CON THIAGO z 3 56 ARIAS OCTAVIO F.

9L 0L 6L 0P 4 VELOSS SEATTLE z 3 56 AGUIRRE FACUNDO S.

Debuta 5 JURO QUERERTE a 3 56 RIVAROLA JUAN C.

8L 6L 6 PELEGRINO CAT z 3 56 HAHN GONZALO

Debuta 7 EL JUKY z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

6L 7L 8 KEYPORT z 3 56 DELLI QUADRI MATIAS H.

0L 0L 4L 2L 9 TERRIBLE COPETIN z 3 56 GOMEZ DARIO R.

9P 10 PERUGIO BOMB z 3 56 ENRIQUE BRIAN R.

Debuta 11 ANIMATE LU z 3 56 COMAS LUIS A.

6° Carrera -PREMIO: FAIRWAY - DISTANCIA 1.400 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

5L 4L 5L 1L 1 GRACIAS VERON z 5 57 AGUIRRE WALTER A.

6P 2L 0Z 8P 2 UN MOTORCITO z 5 57 VALLE MARTIN J.

1P 0S 5P 1L 3 MOST PUNTANO zd 5 57 PEREYRA WILLIAM

9L 0L 1L 5L 4 WAY FAIR z 5 57 RIVAROLA JUAN C.

1L 0L 2P 7P 5 JEY VAN a 5 57 ARIAS SANTIAGO N.-4

9L 0P 5L 6S 6 NARGUILLE (URU) z 5 57 ENRIQUE BRIAN R.

9L 7S 1L 5L 7 CURIOSO SEATTLE z 5 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

7° Carrera - PREMIO: FRESH AIR - DISTANCIA 1.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

8L 4L 4S 3L 1 FINNEON (BRZ) z 8 57 TORRES ESTEBAN E.

1P 1L 3L 4L 2 QUE ASOMBROSO z 6 57 AGUIRRE WALTER A.

1L 3L 5L 0L 3 MINGLE(H) z 6 55 GIULIANO CAMPI M. M-3

7L 9P 7P 4L 4 SARHUMAN z 6 57 CORIA FACUNDO M.

0L 1L 0L 6L 5 GIGOLO z 6 57 PEREYRA WILLIAM

6S 8S 1L 1L 6 PORTEÑITO SAM z 7 57 ORTEGA TORRES E. G.-3

6L 3L 6L 1L 7 SEATTLE ROMAN z 7 57 FERREYRA MATIAS N.

7L 3L 7L 3L 8 BRUNITO z 6 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

8° Carrera - PREMIO: GOOD BLOKE (2º TURNO) - DISTANCIA 1.100 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

0L 0L 0L 2 MAESTRO DE TANGO z 3 56 SANDOVAL CARLOS S.

0L 0L 3 HARD BETTER z 3 56 RIVAROLA JUAN C.

7L 2L 3L 2L 4 PUNTERO LASER t 3 56 ARIAS OCTAVIO F.

6L 5 FIRCITY z 3 56 PEREYRA WILLIAM

0S 0P 8S 6 LOCO TRAVIESO zd 3 56 TORRES ESTEBAN E.

Debuta 7 BELLACO SONG z 3 56 ASCONIGA MARIA L.

Debuta 8 FULL AVENUE a 3 56 MARINHAS ANDREA S.

8S 5S 3S 9P 9 SOY DARK a 3 56 ARIAS SANTIAGO N.-4

Debuta 10 PIERRE NODOYUNA z 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

0L 0L 8L 11 LORD PADRINO a 3 56 PIREZ JAVIER A.

9L 9L 4L 12 AMIGO PANCHO z 3 56 FERREYRA MATIAS N.

9° Carrera - PREMIO: DONATELLO (FR) - DISTANCIA 1.200 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

9L 7L 6L 6L 1 ADMIRADO SONG z 4 57 ASCONIGA MARIA L.

6L 7L 1L 0L 2 VIOLENTANGO a 4 57 RIVAROLA JUAN C.

1P 0P 2Z 4L 3 RIGONI z 4 57 ORTEGA PAVON EDUARDO

4S 9L 6S 2L 4 MOUNGA z 4 57 CABRERA LUCIANO E.

4L 1L 6P 2L 5 ROMAN CRAF t 4 57 PEREYRA WILLIAM

0L 4L 2L 3L 6 FORD FAST z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

1L 4P 7 REMOTE CHERRY TREE z 4 57 GOMEZ DARIO R.

4L 1L 8 UNGUENT zc 4 57 SINIANI EMILIANO F.

8L 0L 5L 7L 9 A GREAT DEAL a 4 57 CANDIA GUTIERREZ E. G.-4

10° Carrera - PREMIO: IMPERIUM (GB) - DISTANCIA 1.700 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

7L 9P 0P 0P 1 CITY THE GLORY a 5 57 FRIAS ROLANDO I.-2

4L 3L 3L 2L 2 RITMO Y VIENTO z 5 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

2P 4L 3S 6P 3 GOLPE FINAL z 5 57 GARCIA GERONIMO J.

0L 9L 0L 6L 4 WEST TIN z 5 57 GONZALEZ ROQUE L.

5L 0L 1L 8L 5 EL PATO LIGERO z 5 57 CACERES FRANKLIN D.-4

4P 0S 3P 1L 6 GRINGO MATADOR a 5 57 ORTEGA PAVON EDUARDO

3S 5S 4S 1L 7 DYNAMIC DAY zd 5 57 ENRIQUE BRIAN R.

9S 3L 2L 5P 8 EQUAL CHASE z 5 57 PEREYRA WILLIAM

0L 0L 6L 7L 9 SUNO TOP zd 5 57 LENCINAS DARIO E.-4

4L 3L 7P 9L 10 MESTRE DO BAHIA z 5 57 MENENDEZ FRANCO D.

6S 4L 9S 8P 11 BARDALINO a 5 57 ARIAS SANTIAGO N.-4

11° Carrera - PREMIO: SELENE - DISTANCIA 1.200 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

6L 7L 4L 8L 1 ARCANINE a 5 57 SINIANI EMILIANO F.

8L 4L 7L 6L 2 LA TROYANA z 5 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-4

5L 0L 7L 5L 3 EDITADA DEL BOSQUE a 5 57 GIULIANO CAMPI M. M-3

8L 5L 0L 3L 4 PERTRECHADA DUBAI z 5 57 CACERES FRANKLIN D.-4

4L 3L 5L 5L 5 CITY LAGOON z 5 57 BASCUÑAN RODRIGO D.-4

2L 4L 7L 0L 6 SPORT HERA z 5 57 XX

3L 3L 5P 0L 7 FIESTHERA a 6 55 GARCIA WALTER L.-4

Debuta 8 BUBUZELA a 5 57 XX

8L 3L 2L 9 DE INTXORTA z 5 57 ORTEGA TORRES E. G.-3

5L 4L 6L 5P 10 SISTER MOONSHINE z 5 57 GONZALEZ ROQUE L.

0L 0L 9L 11 MISS FUTURE z 5 57 PILIERO SERGIO A.

8P 7P 3S 9S 12 HURRY DAME z 6 55 TORRES ESTEBAN E.

2L 2L 2L 2L 13 APERCIBIDA zc 5 57 SOSA MIGUEL A.O.-3