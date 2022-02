Reprisa American Charity y no la tendrá cómoda contra Mery Laurent y Fy Spree

Tarde de jueves en el teatro del turf del Barrio Hipódromo de tal forma que será la quinta reunión del mes de febrero, dejando cada vez más lejos el conflicto entre jockeys y autoridades que dejó en blanco las últimas citas hípicas del primer mes del año. A partir de las 15 se ofrecerá un programa de “bolsillo” de diez carreras, con el cotejo de desquite anunciado a las 19.30.

El séptimo turno está reservado a la disputa del Clásico “Lucio Taborda” (GIII-1.400 mts.) abierto para yeguas de 3 años y más edad, a peso de por edad. Serán seis las ejemplares dispuestas a luchar por llevarse la recompensa de $759.000 que le espera a la vencedora. A pesar de lo exiguo del lote, vale aquello de calidad por cantidad, porque todas las protagonistas dan la medida como para cruzar el disco triunfal. Tal el caso de American Charity que corrió tres veces en esta pista, cosechando un segundo y dos triunfos. El último, coincidió con su mejor desplazamiento y fue la tarde del Rocha, cuando triunfara en el Clásico “Marcos Levalle” (GII-1.600 mts.). Desde esa jornada victoriosa no volvió a correr por plata y hoy reprisa con ganas de hacer valer esa victoria entre sus congéneres. Pero no la tendrá fácil porque se las verá con Mery Laurent que le da lo mismo ganar en la corta como en la media distancia como viene de demostrarlo. Ya no sale adelante a “lo loca” como en su tiempo de potranca sino que ahora aprovecha los desarrollos a su medida y lo encuentra en su plena madurez. Y qué decir de Fy Spree, que ya sabe lo que es ganar esta carrera, ya que le puso su nombre a la edición 2021 y hoy defenderá dicho título. ¡¡Hagan juego, señores, hoy se vuelve a levantar el telón del turf y la carrera está servida!!