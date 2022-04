Reprisa Zenda Bohemia, flecha veloz desde el pique a la raya

Hoy por sexta vez en el mes de abril se levanta el telón del teatro del turf del Barrio Hipódromo para ofrecer una función de 13 actos, ya con el horario de otoño instalado, entre las 12.15 y las 18 15. Como se sabe se mantienen las falencias en el alumbrado nocturno del óvalo, por lo que las reuniones tienen que correrse con luz natural.

La atracción de la jornada será el Especial Jockey Club de Corrientes (1.600 mts.), abierto para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras de tres o más carreras y que ocupará el décimo turno en la programación. La presencia de Zenda Bohemia acapara toda la atención, porque es dueña de una campaña espectacular, ya que corrió 13 veces logrando siete éxitos, la mayoría de corte jerárquico. Además, completa con cuatro segundos lugares, es decir “si no gana, pega en el palo”. Con esa carta de presentación reprisa esta tarde y cargando 60 kilos, por ser la competidora más ganadora del lote, junto con Beauty Romance, que se presenta como la rival a vencer.

Hagan juego, señores, que hoy vuelve a haber función en teatro del turf.

Candidatos para esta tarde

1) CRAZY HIT (9) OJO CON THIAGO (7) PERFECT ROLL (8)

2) TARSINIA (6) VENGAN Y VEAN (10) ALISSA CARSON (3)

3) DEAR SALLY (7) LADY KRIS (4) LA MIRADA ROJA (1)

4) CANDY SPECIAL (3) CORSA CLARITA (9) LA PRO (4)

5) TUTI BOPP (6) AGUADOR DE SEVILLA (3) CAPOLICHO JUDO (8)

6) TORNAZOLADO (6) SELL SIDE (4) SHAHEEN y Cía. (5-5A)

7) SOUTH CHUCK (9) SANTINO BANDINI (11) MATRERO KEY (7) 8) THIS WAY (6) CITY WONDER (9) LEON VALIENTE (5)

9) MARKET MAN (8) EMPERATOR (5) DON RICOTE (4) SEBI BOY (9)

10) ZENDA BOHEMIA (6) BEAUTY ROMANCE (9) WOULD YOU LIKE (8)

11) SR GREELEY (11) CURIOSO SEBI (10) SEÑOR MONARCA (8)

12) COMMENDATORE (1) MACHO FEROZ (6) CAYETANO I SLAND (14) RAFA CHAMP (10)

13) SPORT HERA (3) NISTEL QUEEN (2) KINESIOLOGA (10) LINDA CATALINA (13)