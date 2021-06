Reunión con la Aprevide para que en un mes vuelva la Liga Amateur Platense

Dirigentes representantes de la Liga Amateur Platense de Fútbol se reunieron con los de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), a los fines de acelerar el regreso de la actividad para mediados del mes de julio.



Amparados en el anuncio que se hicieron en otros deportes como el rugby, cuyo torneo la URBA organizó a partir del 17 de julio, autoridades del fútbol platense presentaron un plan de trabajo conjunto con las autoridades de seguridad de la Provincia para volver a jugar.



Por todo esto, luego del feriado la mayoría de los equipos retomarán los entrenamientos, que en muchos casos se habían suspendido como consecuencia de las restricciones por la pandemia.



“Extraoficialmente, volvemos a jugar en la segunda quincena de julio, de manera simultánea al comienzo del torneo de Primera división”, comentó ayer a diario Hoy una calificada fuente del gobierno liguista.



Además, se definirá el inicio de un nuevo campeonato en reemplazo del que ya se había iniciado y que tuvo que postergarse por las medidas de restricción ante el avance de la segunda ola de contagios a mediados de abril. Esto último será sometido a votación, aunque no se descarta que haya directivos que quieran culminar el campeonato que recién había comenzado cuando se tuvo que frenar.



En otro orden, la Liga Amateur confirmó que habrá elecciones antes de la llegada de la Primavera, ya que el mandato del presidente Mazzacane se extendió por una prórroga tácita. Por una resolución de Personas Jurídicas no se pueden realizar sufragios en los clubes por un lapso no menor a los 90 días, comenzando a contar desde la segunda quincena de mayo cuando salió la última resolución.