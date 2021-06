Brasil se tomó el sábado de descanso y mira preocupado el crecimiento de Messi

Brasil, con seis puntos, siete goles marcados y ninguno en contra, es el líder absoluto del Grupo B. Se tomó el fin de semana antes de volver a jugar el miércoles que viene ante Colombia, en Río de Janeiro. Ya son nueve partidos sin perder y esta es la mejor racha de Tite al frente del equipo.



Las experiencias propuestas por el técnico, sin embargo, solo generaron deleite al espectador en la segunda parte, cuando ingresaron la mayoría de los titulares. La asociación de Neymar con Gabigol, en el primer partido de la pareja desde el inicio de la competición, no generó el efecto esperado. El delantero del Flamengo se marchó en el descanso habiendo tenido poca participación en jugadas ofensivas.



Lionel Messi dio un golpe de autoridad en la Copa América-2021 con su triunfo ante Uruguay y de paso avisó a Brasil que no la va a tener tan fácil como hasta ahora.



El partido entre Argentina y Uruguay puso en el campo a los dos equipos de la Copa América que, al menos en el papel, son los que pueden enfrentar a Brasil en el torneo. Pero aunque el equipo de Tite no se emociona con grandes actuaciones, la victoria de Argentina por 1-0 en el estadio Mané Garrincha, en Brasilia, indicó que es uno de los principales rivales del continente para enfrentar a Brasil.



El triunfo de Argentina se logró gracias a un centro de Messi a Guido Rodríguez, a los 13 minutos del primer tiempo.



Messi, como era de esperar, es el mejor jugador de Argentina en el campo, el comandante de este equipo en la Copa América.

Cabe recordar el golazo de tiro libre ante Chile. No solo salió de sus pies el centro que dio origen al primer gol, una jugada íntegramente creada por Messi en la banda izquierda, sino también las mejores ocasiones de Argentina en el juego.



La selección brasileña se entrenó este viernes, ya con la mirada puesta en el nivel de Messi, que sí sigue en nivel futbolístico, tiene grandes chances de llevarse el torneo y en la verde amarela lo saben. Hubo una sesión nocturna en la Granja Comary, en la región serrana de Río de Janeiro, un día después de la apabullante victoria por 4-0 sobre Perú, en la segunda jornada del grupo B de la Copa América de Brasil.



Los jugadores que fueron titulares ante los incas, como Neymar, o que salieron en el descanso, como Richarlison y Everton Ribeiro, realizaron trabajos regenerativos en el gimnasio del centro deportivo de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).



El resto de la delegación, entre ellos el madridista Casemiro, se ejercitó sobre el césped de la Granja Comary en campo reducido, bajo la atenta mirada de Tite y en rondas para mejorar la circulación del balón.



La Canarinha, que defiende el título que conquistó en 2019, se ha mostrado intratable en las dos primeras jornadas de esta Copa América, con dos victorias en igual número de partidos y un balance de siete goles a favor y ninguno en contra.



En la primera fecha derrotaron por 3-0 a Venezuela y el jueves le metieron cuatro a Perú, en la reedición de la final de hace dos años.

Perú y Colombia se ven las caras en un partidazo

¡Promesa de buen partido! Colombia y Perú jugarán por la Fecha 3 del Grupo B de la Copa América este domingo a las 21 en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico en la ciudad de Goiania. El encuentro será televisado por DirecTV Sports para toda

Sudamérica, además de las respectivas señales locales de cada país.



El equipo de Reinaldo Rueda no demuestra un fútbol magnífico, pero una victoria ante Perú le bastaría para ingresar a la siguiente instancia. Contra la Vinotinto sí fue bastante superior, pero no logró aventajarse en el marcador, algo que en la previa debería haber conseguido.

Venezuela y Ecuador, en un duelo crucial

Duelo de necesitados en Río de Janeiro. Desde las 18, en el arranque de la tercera fecha de la fase de grupos de la Zona B, Venezuela y Ecuador jugarán en el Estadio Olímpico Nilton Santos luego de que la Vinotinto perdiese 3 a 0 ante el anfitrión.

José Peseiro sufrió en la antesala a la competencia un brote de coronavirus que diezmó drásticamente un plantel, que ya de por sí era limitado. Luego empató 0-0 ante Colombia, un buen resultado que tendrá que ratificar con un triunfo ante el seleccionado ecuatoriano, para aumentar sus probabilidades de acceder a los cuartos de final.