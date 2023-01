Riquelme elogió a Messi y disparó contra Van Gaal

Juan Román Riquelme estuvo hoy dialogando en televisión, elogió al 10 argentino y se mostró feliz por el Mundial conseguido por la Albiceleste.

Luego de un tiempo, el actual dirigente de Boca volvió a hablar y fueron varios los temas que tocó. Uno de ellos fue la consagración de la Selección Argentina en el Mundial.

En este sentido, Riquelme afirmó : "Le agradezco a los muchachos por la alegría que nos dieron" y sostuvo que fue maravillo ver a sus hijos festejar el título.

A su vez, habló de Messi y dijo que tiene mucha felicidad que él lo haya ganado y que es "el mejor del mundo":

Como no podía se de otra manera, le consultaron sobre el famoso "Topo Gigio" que el capitán argentino hizo frente a Holanda, emulando justamente al creador del festejo, Juan Román Riquelme.

El ex 10 de Boca, expresó al respecto: "Al mejor no podés hacerlo enojar. Es mejr abrazarlo, besarlo. Si lo haces enojar es peor, es imposible ganarle. La declaración de Van Gaal es lo mejor que le pasó a Argentina". Asimismo, volvió a elogiar al capitán argentino y destacó que Messi no se enoja haciendose expulsar sino que lo hace jugando a la pelota, y eso "es lo peor que te puede pasar".

Por otro lado, el dirigente afirmó que le escribió a Lionel después del primer partido frente a Arabia y luego del encuentro con Francia. Asi también, se refirió al cuerpo técnico de la Selección Argentna y sostuvo que habló y los felicitó. "Ojala se queden mucho tiempo más” sentenció al respecto.