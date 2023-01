Hoy se estaría dando el clásico más desparejo de la historia...

Por Daniel “Profe” Córdoba

Escribiendo con todo respeto por propios y extraños, imaginemos hoy un clásico platense. Sin que nadie se ofenda, sería el Predio Marín de las monjitas que está en 60 entre 14 y 15 contra el jardín de infantes del parque San Martín (lugar testigo de mis primeras diabluras).

Me sostengo al suscribir esto en la gran diferencia de edad y experiencia entre los rayados de rojo y blanco de Estudiantes y los de la franja azul de Gimnasia.

Si bien el fútbol argento en sus clubes cada año no puede gastar mucho, hoy por hoy y solo reteniendo una base de jugadores ­titulares ya se haría una gran ­diferencia a favor. Hay clubes que no solo pudieron incorporar, sino que ni han podido mantener su base. En Gimnasia pasó eso. En Estudiantes, no.

Los de 1 y 55 pudieron mantener su plantel casi en totalidad, además de sumarle a Ascacibar y Carrillo, entre otros.

La mayoría de los titulares del año pasado están. En gran parte ya han pasado largamente los 30 años jugadores vistos como claves.

Ahora: ¿lo serán cuando la pelota empiece a rodar? Jugarán ese fútbol ofensivo que prometió el ex director técnico de Santiago del Estero. La casualidad seguramente hizo que un jugador a préstamo en ese club volviera a Estudiantes. Pero seguro fue solo casualidad. O será una contradicción constante, porque cuando declaró “quiero un equipo que defienda como uno italiano y ataque como un brasileño”, las dos juntas no se pueden. Salvo que cuando ataquen los de Uno entren 10 y cuando pierdan la pelota entren otros 10. Humorada al margen, la cara opuesta al club rayado es el team de mi querido Chirola Romero.

No quedó ni el loro. Liderados por Morales, Melluso, Soldano y algún que otro más experimentado. Todos casi deberán crecer y madurar de golpe, que nunca es lo ideal, y en la competencia misma.

Así y todo, creo que la gran diferencia estará en crear situaciones de gol y convertirlas, allí sí hay una clara ventaja albirroja. Dicho esto, Estudiantes deberá ganar todo lo que juegue y Gimnasia hacer todo lo posible para estar del medio de la tabla hacia arriba.

Que logren lo que merecen. El poder económico es de los Albirrojos, el esfuerzo y lucha sin par es de los del Bosque.