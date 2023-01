El Pincha y Balbo buscan el equipo para el estreno

Estudiantes arma el rompecabezas para el torneo. Con Abel Balbo a la cabeza, el plantel profesional de Estudiantes de La Plata se entrenó ayer por la mañana en el Country Club de City Bell. Con Tigre en el horizonte, y por lo tanto el debut del equipo albirrojo en el torneo de la Liga Profesional, el cuerpo técnico aprovechó la práctica matutina de ayer para intensificar las tareas colectivas en busca del once definitivo para el sábado.

La intención del entrenador es repetir en su mayoría el equipo que presentó el sábado pasado en el amistoso ante Independiente del Valle en lo que fue la Noche del León. Tan es así que el propio Balbo dio su opinión sobre el objetivo de la temporada y el balance de la pretemporada. “La sensación es muy buena, el equipo hizo un gran partido. Lo que más tranquilidad me da es que jugamos ante un rival de jerarquía y que todavía tenemos un margen enorme para mejorar, porque llevamos pocos partidos jugados. Esto nos va a ayudar para hacernos más fuertes y corregir cosas”, expresó el DT.

“Estamos proponiendo una idea nueva y distinta a la que el equipo estaba acostumbrado a jugar. No es fácil el cambio, lleva tiempo. Tenemos un equipo muy competitivo. estoy muy contento de lo que Estudiantes puso en mis manos. Creo que podemos lograr cosas importantes y vamos a ser un dolor de cabeza para muchos. Hay intensidad, determinación y juego en equipo, once atacan y once defienden”, completó el Balbo.

Con respecto al rol que cumplió Santiago Ascacibar, explicó: “Jugó detrás de los dos puntas para presionar alto y aprovechar su capacidad para recuperar la pelota. Creo que va a ser una de nuestras armas importantes para estar cerca del arco rival”.

Fernando Espinoza será el árbitro para el estreno del sábado

La Liga Profesional de Fútbol 2023 anunció a los árbitros de cara a la primera fecha que se disputará del viernes 27 al lunes 30 de enero, con Belgrano e Instituto como equipos debutantes este año. En este sentido, Fernando Espinoza será quien imparta justicia el próximo sábado 19.15 en el partido entre Estudiantes de La Plata y Tigre. Será el juez del estreno del Pincha en el certamen doméstico.