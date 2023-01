Balbo probó el equipo en Uno con Carrillo en el banco

¿Hay equipo? Abel Balbo probó un 11 tentativo que tiene muchas chances de comenzar el partido del próximo sábado 19.15 ante Tigre en el estadio Jorge Luis Hirschi por la primera fecha del torneo de la Liga Profesional de fútbol. Con un plantel renovado, arribos importantes y la triple competencia en el horizonte más cercano, el entrenador albirrojo ensayó con un equipo para el arranque de la temporada. A diferencia de lo que sucedió el martes, el plantel profesional se entrenó por la tarde en el estadio de Uno, en donde la prioridad para el cuerpo técnico fue la definición del 11 titular para el fin de semana.

En el trabajo futbolístico de ayer, Abel Balbo no pudo contar con un jugador clave para el equipo, quien presentó una molestia y no pudo entrenar con normalidad junto al resto de sus compañeros. Se trata del delantero Guido Carrillo, que no pudo completar los trabajos de ayer, y quien está en duda para el partido del próximo sábado frente al Matador de Victoria.

En lugar del atacante, quien supo ser titular el pasado sábado ante Independiente del Valle, en el último amistoso de la pretemporada, estuvo presente Matías Godoy, que acompañó a Mauro Boselli en la delantera. Así, Franco Zapiola ocupó la posición de volante por la izquierda.

De esta forma, y teniendo como referencia la práctica vespertina en Uno, Balbo piensa un equipo con un 4-4-2.

Con la presencia de Santiago Núñez en la zaga central junto a Zaid Romero y Matías Godoy en el sector de ataque, Balbo parece tener el 11 titular, el cual iría con: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Núñez, Zaid Romero, Emmanuel Mas; Benjamín Rollheiser, Jorge Rodríguez, Ascacibar, Zapiola; Matías Godoy y Mauro Boselli.

En tanto, en el equipo alternativo estuvieron: Daniel Sappa; Eros Mancuso, Juan Cruz Guasone, Luciano Lollo, Benedetti; Fernando Zuqui; Franco Zapiola, Deian Verón, José Sosa, Pablo Piatti; Mauro Méndez.