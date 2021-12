Los equipos del fútbol argentino finalizaron su participación en la Liga Profesional, menos River y Colón, que este sábado disputarán el Trofeo de Campeones, pero con el calor de diciembre también comenzó la temporada de gran actividad dirigencial.

Tras un año difícil, San Lorenzo está en la búsqueda de un entrenador y, como ocurre en cada mercado de pases posible, el nombre de Néstor Gorosito apareció sobre la mesa. El director técnico de Gimnasia, de gran campaña con el conjunto albiazul y con contrato vigente hasta diciembre del 2022, se refirió al interés del club en el que es ídolo. El vínculo de Pipo tiene una cláusula de salida que, por el momento, todo hace indicar que no se activará.

El Ciclón sigue buscando técnico luego de que se le cayeran las alternativas de Hernán Crespo y Luis Zubeldía. Si bien el nombre de Alexander “Cacique” Medina comenzó a tomar fuerza en horas de la tarde, Gorosito es un candidato que se impone más por historia que por realidad. En este sentido, el DT del Lobo comentó en diálogo con TyC Sports: “No me gusta hacer suposiciones, prefiero no decir nada. Nadie me habló. En su momento han elegido otras opciones. Ojalá le vaya bien al club. Uno no tiene que hacer las cosas que no le gusta que le hagan a uno”.

Los números de Gorosito en Gimnasia son interesantes y tentadores para cualquier institución, dando cuenta de la vigencia que mantiene el entrenador a pesar de los años. Bajo el mando de Pipo, el Lobo disputó 16 partidos donde consiguió siete victorias, cinco empates y cuatro derrotas (efectividad del 55%).

Consultado sobre su presente en el conjunto Mens Sana, Pipo no anduvo con vueltas y remarcó: “La realidad es que estoy muy cómodo en Gimnasia, me han tratado muy bien los hinchas y los dirigentes. Encontré una Comisión normal, que parece raro que lo diga así, pero es difícil de encontrar”.

Cabe recordar que Gabriel Pellegrino, presidente de Gimnasia, se refirió hace pocos días a este “romance de primavera”: “Pipo es una persona excelente, un gran técnico, estamos muy conformes. La única forma de que no podamos retenerlo algún día es si lo llaman de San Lorenzo, porque siempre nos fue sincero con eso”.

La lista de Pipo

Según la información a la que pudo acceder diario Hoy, Gorosito entregó una lista a la Comisión Directiva con algunos jugadores específicos, pero haciendo hincapié en la posibilidad de traer tres defensores, dos mediocampistas y tres delanteros para reforzar el plantel.

En lo inmediato, se espera la oficialización de la compra por el 70% de Johan Carbonero y que se puedan dar los primeros contactos con la representación de Emanuel Cecchini para buscar renovar el préstamo (termina a fin de mes).