Rugby: Las Yaguaretés ya tienen su grupo para el Seven de Madrid

Recién terminaron de clasificar y aún festejan en Cracovia, Polonia, ese quinto puesto que las depositó en el Seven de Madrid, en el que participarán también Los Pumas Seven buscando revalidar su primer lugar entre los ocho mejores del circuito. Por el lado de Las Yaguaretés, al finalizar segundas en el Challenger se les abrió la posibilidad, aunque esto no será para nada sencillo o, dado las rivales, de buscar la chance de llegar al Circuito Mundial 2024/2025.

Hacia allí irán a Madrid, cuando entre el viernes 31 de mayo y el domingo 2 de junio se jueguen a todo o nada sus chances de conseguir un nuevo gran objetivo. Enfrente tendrán en la zona de Grupos (el B será el de ellas) nada menos que a Brasil, Sudafrica, que salieron de los últimos cuatro puestos del circuito de este año, y a Bélgica que se clasificó en la tercera colocación de la tabla general del Challenger, detrás justamente de Las Yaguaretés. En tanto en el Grupo A estarán Japón, España, China y Polonia.

Una nueva ilusión se pone en marcha, con muchas diferencias entre los equipos que participarán en cuanto al presupuesto y la experiencia. Las Yaguaretés con Nahuel García a la cabeza seguramente viajarán a hacer una nueva experiencia, y tratar de dar un batacazo.