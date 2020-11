Rugby: Los Pumas mostraron su mejor versión en el último amistoso en Australia

Los Pumas están viviendo una semana soñada en Australia, donde ya completaron el plantel tras la incorporación al equipo de los 13 jugadores que se encontraban en actividad en Europa. La mejor forma de cerrar su preparación previa al gran torneo de Tres Naciones fue venciendo en un vistoso amistoso al combinado de Australia A por un apabullante 57-24 en donde Mario Ledesma, el flamante entrenador, pudo probar el tentativo de lo que sería el equipo titular que juegará ante los All Blacks el 14 de noviembre.



En el equipo argentino, se destacó la presencia del platense Lucio Cinti, quien consiguió un lugar entre los titulares. El joven de 20 años de edad, que se desempeña en La Plata Rugby Club, estuvo a la altura de las circunstancias desarrollando su función como segundo centro en la mitad de la línea de backs. No le costó adaptarse a jugar con los mejores jugadores argentinos y tuvo una muy buena incidencia en su participación colectiva.



En lo que respecta al encuentro, el cuerpo técnico pudo probar a 41 jugadores ya que se disputaron 90 minutos de juego en donde se apreciaron nueve tries para el conjunto argentino, que mostró una prueba contundente de carácter sin bajar su nivel a lo largo del desarrollo del encuentro.



Este partido fue el fiel reflejo del gran presente que viven Los Pumas como equipo en cuanto al juego y en cuanto a relaciones humanas. Se vive un gran clima en Australia a la espera de lo que será el debut en el importante torneo Tres Naciones, que tendrá lugar el próximo 14 de noviembre ante los poderosos All Blacks de Nueva Zelanda.



El seleccionado neozelandés llegará al encuentro con una sorpresiva derrota ante Australia por 24 a 22 que dejó presente una paridad en la tabla de posiciones. Se encamina todo para que se dé un debut soñado de Los Pumas y que logre por primera vez en su historia una victoria ante los All Blacks.