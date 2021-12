San Carlos se rearma para el próximo año

Villa San Carlos empezó una sangría de futbolistas y ya suma más de 10 bajas para afrontar el nuevo ciclo de Miguel Restelli al mando del primer equipo. El excolaborador de Ricardo Rezza tendrá la difícil misión de enderezar un barco que de la mano de Laureano Franchi y Andrés Yllana en el 2021 navegó por la irregularidad.

El flamante entrenador está en tratativas con el Departamento de Fútbol para intentar sumar al menos un refuerzo de jerarquía por línea, aunque no es una tarea sencilla ya que hoy el Celeste no es una plaza tentadora. El conjunto de Berisso no va a disputar Copa Argentina y tuvo una temporada que mostró que está para luchar por la permanencia en el 2022.

Los últimos nombres en abandonar la institución son los hermanos Nicolás y Matías Grasso, que tuvieron muy pocos minutos y consideración del cuerpo técnico saliente, al tiempo que el delantero Bryan Schmidt buscará un nuevo rumbo para su carrera. Finalmente, vale destacar que Ezequiel Aguimcer no continuará ya que se retira de la actividad profesional.

El dato importante es que varios de los históricos continúan y algunos jóvenes talentos como Matías Samaniego y Matías Fernández seguirán la próxima temporada.