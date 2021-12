San Carlos espera y define

Luego de la presentación del entrenador Miguel Restelli, es momento de que el nuevo técnico empiece a tomar determinaciones con respecto al plantel para el próximo año. La Comisión Directiva y el Departamento de Fútbol dio el puntapié inicial asegurando la continuidad de varios históricos, pero restan definir algunas situaciones.

Al alejamiento de varios hombres importantes, caso Nahuel Fernándes Silva o Raúl Iberbia, no se conoce cuál será el futuro de los hermanos Nicolás y Matías Grasso, al tiempo que no está definida la continuidad de Adrián Scifo, que no ha cumplido con las expectativas.