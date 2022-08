San Carlos tuvo una tarde negra y no levanta

Villa San Carlos no levanta cabeza en el torneo Clausura de la Primera B Metropolitana. El equipo dirigido por Miguel Ángel Restelli perdió por 1 a 0 ante Dock Sud, uno de los peores equipos de la categoría, que lucha por no descender. En el estadio Genacio Sálice de Berisso, el Celeste tuvo una tarde negra y para olvidar de inmediato. Luciano Cariaga puso el único tanto de la historia.

Sin su emblema, Ignacio Oroná, en el campo de juego, debido a una suspensión por cinco amarillas. el cuerpo técnico dispuso poner allí a Gonzalo Raverta y darle la chance desde el arranque a Rodrigo Cao en la ofensiva, uno de los mejores hombres que tuvo el Villero en el Apertura, pero que con el correr de los partidos fue perdiendo lugar.

A San Carlos no le salió absolutamente nada, no encontró sociedades, no estuvo fino a la hora de atacar y no hay nada que objetar en esta derrota. Como si fuera poco, el mediocampista y figura del equipo, Alexis Alegre, golpeó a un rival en el cierre del encuentro y fue expulsado.

De esta manera, la Villa deberá jugar el próximo sábado frente a la UAI Urquiza en condición de visitante, en un ciclo que se empieza a debilitar y una situación que preocupa, ya que la intención es entrar al Reducido y luchar por el ascenso. Cabe marcar que luego de la UAI, el Celeste quedará libre en el campeonato.

Liniers y Claypole igualaron en la C

Liniers y Claypole igualaron 1 a 1 en el cotejo que le dio continuidad a la séptima fecha del torneo de la Primera C de fútbol, que comandan Argentino de Merlo y Deportivo Español.

El encuentro se desarrolló en el Juan Antonio Arias, en la localidad de Villegas. Agustín Occhiato puso en ventaja a Liniers, a los 12 minutos de la primera etapa, mientras que Leonel Llodrá lo igualó para el Tambero, a los 28 del mismo período.

Con este empate, la Topadora llegó a las 4 unidades, al tiempo que Claypole suma 11 puntos.