San Carlos ya puso la mira en Italiano

El primer equipo de Villa San Carlos viene con el ánimo en alza luego de lo que fue la gran victoria del último miércoles frente a Los Andes en el Gennacio Sálice. Y ahora, en condición de local, tendrá un nuevo desafío importante para seguir escapando de la zona baja del campeonato de la Primera B Metropolitana.

Mañana por la tarde, el conjunto dirigido por Lucas Ochandorena recibirá a Sportivo Italiano desde las 15:30. Será un partido clave, ya que el rival tiene 15 puntos, las mismas unidades que el Celeste, y no viene mostrando sus mejores rendimientos. En el transcurso del día, el Vasco definirá los once, aunque no se esperan muchos cambios.

En torno a este juego, vale repasar que el árbitro principal será Gonzalo Creimerman, el cual estará acompañado por Martín Arévalo y Sebastián Pumetti, al tiempo que el cuarto juez será Néstor Barrios.

Finalmente, la jornada número 18 comenzará este viernes con el partido entre Excursionistas (31) y Midland (26), que iniciará a las 21:10, con transmisión de TyC Sports.

Cambaceres deberá esperar para jugar

En los torneos del ascenso suele haber partidos en días que no son del todo agradables para que el público pueda acercarse a las canchas. Lamentablemente, ahora Cambaceres deberá pasar por eso, puesto que el equipo comandado por Juan Arias Navarro jugará el lunes por la tarde frente a Justo José Urquiza.

Desde las 15:30, el Rojo será local en el 12 de Octubre, en lo que será prácticamente el cierre de la fecha número 19 del Apertura de la Primera C., y Jonathan Barrios va a impartir justicia en Rivadavia y Quintana.

El elenco de Ensenada viene de ganarle de manera justa a Paraguayo y suma 21 puntos en la tabla, a 10 del último, que es Juventud Unida. El momento es positivo y ahora la idea es competir ante un rival que viene tercero.